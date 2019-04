'Coyote' Rivera habla tras muerte de su hijo: "Por un celular le han quitado la vida"

Han transcurrido casi dos meses desde que el hijo del exfutbolista Julio 'Coyote' Rivera falleció tras ser arrastrado por un vehículo en movimiento en el que iban a bordo unos delincuentes que le robaron el celular.

Julio André Rivera Quispe (28) perdió la vida al caer al pavimento dejando a su familia sumida en la más profunda tristeza. Mientras la División de Robos de la Policía Nacional, el exfutbolista rompió su silencio en torno a la muerte de su hijo.

Vea también Accidente de tránsito en San Luis deja seis heridos, entre ellos cuatro menores de edad

"Me tuvieron que internar en un clínica, estaba con calmantes. Me levanté después de seis o siete horas. Cuando reacciono no sabía donde estaba, fue un momento muy difícil. Es horrible esa sensación, la que sientes en el pecho", señaló a Reporte Semanal.

El 'Coyote' también contó que tuvo que llamar a su hermano y tío de su hijo, el capitán de la selección, Paolo Guerrero, para darle la triste noticia. "(Ellos) eran como hermanos. Paolo quedó muy afectado y enseguida tomó un vuelo para Lima", manifestó.

Vea también Continúa el cierre de locales en Mesa Redonda en el tercer día de inspección [FOTOS]

El exmediocampista de Sporting Cristal explicó además que su hijo se aferró al móvil porque era nuevo. Había sido un regalo de la madre del joven tras haber perdido, previamente, alrededor de cuatro celulares.

INDIGNADO



La indignación se apodera del exfutbolista al recordar las imágenes que se difundieron en la prensa del momento exacto en el que su hijo fue asaltado, arrastrado y arrojado al pavimento donde pereció.



"Eso es lo que me indigna, por un celular le han quitado la vida", indicó casi llorando.