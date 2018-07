Julio Alegría Cueto será procesado por el presunto delito de violación a la libertad sexual en grado de tentativa, en agravio de una universitaria en Lince . Así lo dispuso la jueza Carmen Bless este último sábado con nueve meses de prisión preventiva para el docente.

Sin embargo, en su declaración, el periodista y docente aseguró que mantenía una relación escondida con la joven agraviada.

" Tenemos una relación sentimental clandestina desde hace varias semanas. Empezó como una amistad y luego pasó a ser algo más ", enfatizó, según su declaración ante las autoridades, citada por América Noticias.

Respecto a la acusación, Alegría respondió:"Yo no la he violado. Como vuelvo a reiterar, hemos tenido una relación sentimental mutuamente, sin nada de coaccionar. Eran voluntarios las salidas y los encuentros ocasionales. Y no sé por qué ahora ella quiere denunciar algo que no es cierto", explicó.

Asimismo, el periodista y profesor universitario argumentó que no era posible mejorar las notas de la agraviada ya que las calificaciones ya se encontraban subidas en el sistema de la universidad. " Además ella ya estaba aprobada en el curso. Era una de mis mejores alumnas", subrayó.

La fiscal Rosa Levy, quien recogió el testimonio de la alumna, dice que los mensajes de texto de Julio Alegría evidencian el acoso. "Los mensajes van combinados con la parte académica y el acoso. Hay acoso ", aseguró en entrevista con RPP.