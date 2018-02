Juliana Oxenford se quiebra y llora en vivo al hablar sobre niña que fue violada y calcinada en SJL

La periodista Juliana Oxenford no pudo ocultar su indignación por el caso de la niña de 11 años cuyo cadáver fue hallado calcinado la mañana del último viernes por efectivos de la Policía Nacional del Perú en una calle del distrito de San Juan de Lurigancho . La menor además había sido violada.

Juliana Oxenford se mostró espantada por lo ocurrido, luego de que en el noticiero '90 central' que conduce por Latina en horario nocturno, se emitiera un informe sobre el caso de la pequeña que había sido reportada como desaparecida el jueves por sus padres.

“¿Qué hacemos con el llanto de esta madre? ¿Qué hacemos con esta mujer que no termina de entender cómo alguien puede violar, matar y quemar el cuerpo de una criatura de 11 años? En qué mundo estamos viviendo. En qué país estamos viviendo. ¿Dónde están las autoridades?”, dijo ofuscada.

Y luego agregó: “Soy periodista y soy mamá de una niña de cuatro años y me muero de miedo de salir a la calle todos los días porque mañana, la próxima puedo ser yo, puede ser mi hija, puede ser usted que me está viendo”.

“Ya pasó la visita del Papa, ya fuimos al mundial. Tenemos mucho para celebrar, pero esto es lo que nos tiene que preocupar, nuestros hijos. No es posible tener que contar este tipo de historias”, expresó Juliana Oxenford.

Además, la conductora pidió que alzar la voz de protesta frente a lo ocurrido porque eso "ya lo hemos hecho en grupo, con manifestaciones de 'Ni una Menos' y no ha sido suficiente. Se siguen ensañando con nosotras y ahora no solo con las adultas, sino las más pequeñas".

Casi al finalizar el noticiero, Juliana Oxenford se mostró muy afectada y no pudo evitar quebrarse en vivo por lo ocurrido con la niña. “Cómo explicarse que hay gente que puede llegar a dañar a una criatura. No me entra en la cabeza, no entiendo”, dijo.

"Me mata, me quiebra el llanto de esta madre. Qué le queda a esta madre que pierde a un hijo en estas circunstancias. Yo me mato, para qué vivir", dijo Juliana Oxenford a la vez que pidió que la sacaran del 'en vivo' que hacía Latina a través de sus redes sociales.