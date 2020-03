La periodista Juliana Oxenford liberó toda su indignación a través de un extenso mensaje en su cuenta de Facebook, con el fin de hacer reflexionar ante la cercanía del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo.

“Qué miedo ser mujer en un país donde no valemos ni m***. Donde nos juzgan constantemente, donde tenemos que demostrar a cada rato" (...) "Qué miedo ser mujer y peor aún ser mamá. Ahora son nuestras hijas las que sufren las consecuencias de esta sociedad enferma e indolente, son ellas las que están pagando los platos rotos de un mundo donde se nos ha ido restando valor a tal punto que toman a nuestras niñas, las secuestran, violan y matan”, se lee al comienzo de del textoque escribió la imagen de ATV Noticias.

Oxenford, días atrás se mostró afectada por lo ocurrido con Camilita en Independencia y aseguró que le cuesta salir con su hija a la calle por el temor a que le ocurra algo.

“Hoy me levanté con ganas de vestir a María de hombre por temor a que le hagan algo. Hoy tengo pánico de salir a la calle y no volver a casa. Hoy más que nunca lloro por ser mujer y por lo poco que puedo hacer por proteger a mi hija. No somos un pedazo de excremento que puedes pisar, tirar a la basura y simplemente limpiarte los zapatos para no dejar huella”, concluyó la periodista.

La publicación alcanzó 16 mil ‘me gusta’ y dos mil comentarios. “Así es Juliana bien cierto has dicho pero los representantes nuestros no hacen nada, ya estamos cansados de tanto atropello a la mujer” y “Ya no es cuestión de género, todos corremos peligro y sobretodo los niños”, fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió Oxenford.