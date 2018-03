Juliana Oxenford indignada por pérdida de riñón que iba a ser trasplantado de madre a hijo [VIDEO]

Exige justicia para el paciente y su familia. Juliana Oxenford se mostró indignada por lo ocurrido con Christian Estremadoyro Arredondo, un hombre de 38 con una enfermedad renal crónica terminal a quien no se le pudo trasplantar un riñón donado por su madre en el Hospital Cayetano Heredia.

De acuerdo con la familia, la mujer de 60 años era compatible con su hijo y fue sometida a una intervención quirúrgica donde se le extrajo el órgano. Lamentablemente, durante la intervención fue dañado y ya no pudo ser trasplantado.

"¿Cómo es posible que esto suceda? Es una vergüenza realmente. A cualquier médico le puede suceder un hecho nefasto, pero no se trata de abrazarse todos y decir aquí no pasó nada, estamos hablando de una mujer que se sometió a una operación, que no es fácil, para darle un riñón a su hijo como un acto de amor. Ella no tiene un riñón ahora y su hijo no tiene el riñón que necesita porque sufre de este mal hace cinco años", manifestó la periodista.

De acuerdo con Manuel Díaz de los Santos, subdirector del nosocomio, se presentó un sangrado interno que dañó el riñón, por lo que el encargado de la operación decidió suspender el procedimiento.



"Son complicaciones impredecibles que pasan durante el acto operatorio, pueden pasar este tipo de complicaciones que no son frecuentes", manifestó el representante del Hospital Cayetano Heredia.

Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un breve comentario explicando que se iniciarán las investigaciones para dar con los responsables de lo ocurrido, si los hubiese.