Juliana Oxenford 'frena' a Lescano: "No vaya a ser que después me diga amiga golosa"

La periodista Juliana Oxenford no permitió que el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) la tratara 'con palabras cariñosas' durante un enlace en vivo en el programa Latina Noticias.

En la entrevista, Oxenford le preguntó por las conversaciones que mantuvo a través de Whatsapp con una periodista, quien luego lo acusó de acoso sexual por el contenido de sus expresiones.

Ante ello, el parlamentario negó que se tratara de acoso: "Fue una conversación entre adultos", sostuvo.



En medio de la conversación, Lescano se refirió a la periodista como "mi querida Juliana". De inmediato, la conductora del noticiero le respondió: "No, querida tampoco, no vaya a ser que después me diga amiga golosa y se empiecen problemas acá".

El congresista ignoró el comentario de Juliana y siguió argumentando su defensa: "Lamentablemente, la prensa no cruza información. Nunca hay un diálogo de periodista fuente. Ella no es entrevistadora, no es reportera, no es nada".



Juliana Oxenford y el congresista Yonhy Lescano tuvieron una acalorada conversación. (Latina)

