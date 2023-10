Si usted es los que acostumbra comprar desayunos y bebidas al paso, tenga mucho cuidado. El alcalde de Ate denunció en sus redes sociales que una vendedora ambulante de jugo de naranja exprimía un trapo mojado y, con este agua insalubre, llenaba las botellas que luego ofrecía a los transeúntes.

La comerciante se hizo viral en TikTok tras ser captada vendiendo jugo ‘bamba’ a sus clientes y en condiciones antihigiénicas. El suceso causó conmoción en los cibernautas, quienes agradecieron el rápido accionar de las autoridades y pidieron a más vecinos denunciar este tipo de acciones, ya que podría generar graves daños en la salud.

En la cuenta de TikTok del alcalde de Ate, Franco Vidal, se difundió un video de una vendedora ambulante que preparaba sus jugos con un trapo mojado.

“Ten mucho cuidado con lo que consumes en la calle, esto pasó en la misma esquina de la avenida La Molina con la Carretera Central. Todavía lo pones a la venta, no te pases pues vecina ateña, no me hagas esto y yo que siempre confiaba en ti, me tomaba mi juguito por la mañana”, se escucha en el video.

Ante esta escena, un sereno se acercó a la vendedora para advertirle que está cometiendo un delito contra la salud y había sido grabada por las cámaras de seguridad del distrito.

“Esto es para que sepa que la estamos viendo y por una mejor salubridad en favor de los vecinos”, mencionó el burgomaestre.

