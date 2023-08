Indignante. El lunes 14 de agosto, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este dictó nueve meses de prisión preventiva únicamente para tres de los 21 presuntos integrantes del Tren de Aragua capturados el 23 de julio en el búnker Pantera Rosa de San Juan de Lurigancho. Entre los liberados se encuentra José Armando Gonzales, de 27 años, quien es señalado como cómplice de Christopher Fuentes González, ‘Maldito Cris’.

Así lo confirmaron a Perú21 fuentes policiales. Indicaron que a Armando Gonzales se le vincula con diversos asesinatos por la supremacía del cobro de cupos derivados de la trata de personas y la venta de drogas, entre ellos el homicidio de Nicasio Ccasa Challco, de 50 años, ocurrido el 19 de julio en el paradero 4 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho.

SE DEFIENDE

Sobre la liberación de los 18 presuntos integrantes del Tren de Aragua, la magistrada Nathaly Acosta, a cargo del caso, indicó que el Ministerio Público no presentó suficientes elementos de convicción, al no precisar a quién pertenece la droga ni las municiones halladas, ni pudo determinar quién o quiénes son los propietarios del búnker Pantera Rosa, lugar donde se ejercía la prostitución.

“De los 18 imputados, (estos) no tendrían conocimiento de las municiones al ser solo clientes del local. Respecto al delito de microcomercialización no se precisa a quien pertenece la droga. No solo se debe encontrar (la droga y municiones), sino a quién le pertenece”, expresó. Señaló, asimismo, que su despacho ha llegado a la conclusión de que la documentación aportada por la Fiscalía no ha sido debidamente verificada.

En las actuales circunstancias llama la atención el proceder de algunos magistrados. ¿Por qué el pedido de prisión preventiva solo procede para los políticos?

Sabía que?

Los tres sujetos que recibieron nueve meses de prisión preventiva son Carlos Delgado Ruiz, Javier Castillo Montalvo y Raúl Burgos Burgos.

A ellos se les investigará por el delito de favorecimiento a la prostitución en agravio de 10 mujeres.

