Culminó presentación de alegatos en audiencia de prisión preventiva para el 'Monstruo de la bicicleta' 

ACTUALIZACIÓN 11:48 A.M.



La defensa de la familia Vellaneda anunció que ya culminó la presentación de alegatos en la audiencia de pedido de prisión preventiva para César Alva. El abogado de la familia informó que Alva optó por no declarar y permaneció en silencio.

Se espera que alrededor de las 3 p.m. se conozca qué decidió la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de San Juan de Lurigancho, encabezada por el fiscal Consuelo Chipana Ortega,

ACTUALIZACIÓN 10:02 A.M.

La audiencia comenzó y Jorge Vellaneda junto a su defensa llegaron a la sede de la Dirincri.

Se adelantó que el padre no quiso ingresar a la Sala porque indicó que no quiere ver a César Alva, asesino confeso de su menor hija. Asimismo, hizo un llamado a la población para que no hagan justicia con sus manos pues espera que le caiga todo el peso de la ley a Alva.

Además, se supo que —a pedido de la familia de la pequeña Jimena— la audiencia se realizará en estricto privado.

NOTA ORIGINAL

El Poder Judicial evaluará a partir de las 9 a.m. si procede el pedido de nueve meses de prisión preventiva para César Alva Mendoza, asesino confeso de Jimena, la niña de 11 años hallada carbonizada en una calle de San Juan de Lurigancho .

La Tercera Fiscalía Provincial Mixta de San Juan de Lurigancho, encabezada por el fiscal Consuelo Chipana Ortega, solicitó la reclusión del acusado en un penal mientras duren las investigaciones sobre el fatídico crimen que ha conmocionado a todo el país.

César Alva Mendoza aceptó ante las autoridades haber abusado sexualmente de la menor en un descampado, cerca al cuarto que alquilaba. Luego de asesinarla, quemó su cuerpo y lo abandonó cerca a la zona.

A raíz de lo acontecido, el pasado jueves 8 se desarrolló una marcha exigiendo justicia por la muerte de la menor.