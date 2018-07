Juanita Mendoza Alva con pocas posibilidades de vivir, según su cuñada [VIDEO]

Lamentable. La salud de Juanita Mendoza Alva —la mujer que fue rociada con combustible y luego fue quemada viva en Cajamarca— se agrava con el transcurrir de las horas. Así lo dio a conocer su cuñada, Mariluz Ramos a Perú21.

"Sus pulmones no están funcionando bien, no puede respirar por sí sola. Por eso, está con el respirador artificial. Su cuerpo amaneció hoy sangrando y no presenta mejoría y solo tiene el 5% (de posibilidades) de vida, según nos dijeron los médicos" , indicó Ramos a través del hilo telefónico.

Jhonatan Mendoza Alva, hermano de la víctima y esposo de Mariluz Ramos, reiteró a Cajamarca TV el crítico estado de salud de su ser querido.

"Mi hermana está delicada. Nos acaban de llamar para decirnos que el pulmón no funciona. Los doctores no dan esperanza, pero nos ponemos en las manos de Dios", expresó desesperado y lloroso.

Exigieron cadena perpetua o pena de muerte para el atacante Esneider Estela Terrones y declararon el delito del sujeto se debió a una venganza en contra de su ex pareja sentimental Liliana Mendoza Alva, hermana de la víctima.

"Porque Liliana nunca más quiso volver con él... por eso atacó a Juanita", indicaron los familiares.

SALVAJE AGRESIÓN



Juanita Mendoza Alva vendía salchipollo en su puesto de Cajamarca cuando fue atacada brutalmente por Estela Terrones, un sujeto conocido por la PNP debido a sus antecedentes por robo y tráfico ilícito de drogas.

La víctima de intento de feminicidio lucha ahora por su vida en la Unidad de Quemados del hospital Almenara. Tiene el 80% del cuerpo con quemaduras, 40% de tercer grado y 40% de segundo.