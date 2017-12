Juan Luis Cipriani: "La violencia no es un lenguaje demócrata ni cristiano ni racional"

El cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani invocó a la sociedad peruana no iniciar el 2018 con violencia porque no es un lenguaje demócrata, luego de conocer las diversas marchas en contra PPK y el indulto a favor de Alberto Fujimori.

“Quisiera hacer una invocación muy clara: No podemos iniciar el año 2018 con actos de violencia. La violencia no es un lenguaje demócrata ni cristiano ni racional. No es un lenguaje humano para manifestar ideas o para discrepar”, señaló el Cardenal en su programa sabatino 'Diálogo de fe'.

“Tenemos que pedirle a Dios: ayúdanos, sobre todo a tu pueblo, para que pueda vivir en paz, que no esté rodeado de expresiones de violencia y de amenaza. Discrepemos con altura, con racionalidad. Y creo que de esa manera recibiremos al papa en un clima de paz, de serenidad, unidos como país”, añadió Juan Luis Cipriani.

Sobre el llamado a la reconciliación del presidente Pedro Pablo Kuczynski precisó: "Esa palabra se ha politizado, allí no quiero entrar. La palabra reconciliarse es algo doloroso... Es un acto espiritual en el que la presencia de Dios hace que mi corazón cambie. (Esa reconciliación espiritual) está muy lejano a una especia de no guerra, no insulto, de encuentro sociales y políticos, de eso no hablo".