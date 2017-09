Juan Luis Cipriani: “No es el presidente quien decide dónde será la Misa del papa Francisco”

Aunque en un inicio manifestó que no buscaba confrontar a la Iglesia con el Estado en el tema de la visita del papa Francisco, esta mañana el cardenal Juan Luis Cipriani, brindó duras críticas al Gobierno. Entre otros apuntes, manifestó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no es el encargado de escoger el lugar donde se llevará a cabo la Misa del Papa en Lima.

Vale recordar que hace unos días la vicepresidenta de la República y jefe de la PCM, Mercedes Aráoz, manifestó que el mismo Papa Francisco le dijo al presidente PPK que él mismo sea quien elija el lugar donde se llevará a cabo la Misa.

Sin embargo, este sábado durante su programa en RPP, el Arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani afirmó lo contrario e indicó que esta decisión ya está tomada.

"Desde el primer momento se decidió que se coordinase el trabajo con el Gobierno, Vaticano y el obispo del lugar (...) En ningún momento se decidió que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tomara decisiones donde es la Misa. Eso no es verdad. Yo no quiero discutir con nadie pero la verdad hay que decirla", manifestó Cipriani.

El cardenal indicó que a raíz de las declaraciones del viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior (Mininter), Ricardo Valdés, (quien fue el primero del Gobierno en indicar un posible cambio de sede), se ha "fabricado una discusión".

Juan Luis Cipriani

Al insitir que el la Costa Verde es que, hasta el momento, el único lugar confirmado para albergar la misa, Cipriani manifestó que "el Indeci ha indicado que es un lugar seguro".

"Presidente PPK dígale de una vez a su ministro (Alfonso) Grados que adelante, ¿qué estamos esperando? No es una ruleta para ver qué sitio es más bonito y más feo. Ya Indeci dio la respuesta, hay una seguridad perfectamente controlada y medida", señaló.

"Tengo que protestar. Esa demora está haciendo mucho daño a la población y a los organizadores (...) No es el presidente de la República el que decide el lugar a donde va a ir el Papa. No le digas a PPK que esté viendo el lugar más adecuado, no es verdad", agregó.