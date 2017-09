El cardenal Juan Luis Cipriani se pronunció esta mañana sobre el uso medicinal de la marihuana, una propuesta que se encuentra como proyecto de ley en el Congreso y que tendrá hoy una marcha a su favor.

El cardenal, quien reconoció no tener datos técnicos, manifestó en RPP que "siempre ha tenido en mente que la marihuana estaba calificada como droga". Es así que narró su experiencia con consumidores juveniles, a los cuales –dijo– "hizo mucho daño".

Esta tarde la asociación 'Buscando Esperanza' ha organizado una marcha en apoyo al proyecto de ley que regula el uso de la marihuana medicinal. El grupo, integrado en su mayoría por madres, buscan poder dar a sus hijos —quienes sufren enfermedades como el cáncer, la epilepsia o el parkinson— una mejor calidad de vida.

Ante esto Juan Luis Cipriani dijo que "habrá que asegurarse y controlarla muy bien".

"(...) Me parece que en algunos campos no sé si es tanta la medicina o se está metiendo por ahí un lobby para abrir la mano a una droga, no tengo elementos de juicio", manifestó.

El cardenal dijo sentirse sorprendido por la "urgencia" que existe en el país sobre el tema. "Puede ser en plan de anestesia, pero yo diría que ojalá que haya acceso a la medicina normal y corriente para todos", puntualizó.

