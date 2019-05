Juan 'Chiquito' Flores sobre la demanda de su expareja: "No fue una agresión tosca"

Juan 'Chiquito' Flores se pronunció luego que fuera sentenciado por la Corte Superior de Lima Norte a 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y a pagar una indemnización de S/. 5 mil soles tras la denuncia de agresión que le hizo en su contra su expareja Nataly Jara.

" Eso no fue una agresión tosca, digamos, no fue de mayor grado, no es una agresión como para que también me pongan el dedo acusador", dijo el exarquero al programa 'Magaly TV, la firme'.

También justificó que las lesiones que presentaba en el cuerpo su expareja, de 22 años, se dieron en un encuentro íntimo. " Uno cuando hace un chupete en el cuerpo creo que no es una agresión, es algo que ella lo permite, es algo de pareja", sostuvo.

Con respecto a los cargos de culpabilidad que aceptó en la sentencia, Juan 'Chiquito' Flores señaló que no tenía otra opción: "Claro porque estaba atrapado, no podía tener otra opción. Si me voy a juicio creo que ahí sí hubiera tenido más problemas, tendría que tener testigos", indicó.

Recordemos que hace unos días, Nataly Jara salió en cámaras y mostró sus moretones productos de los golpes de Juan Flores. También rompió su silencio: "Pensé que iba a salir muerta", indicó.

