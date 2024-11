Jóvenes TREPARON PAREDES para ingresar a una fiesta de Halloween en Jesús María [VIDEO]

Sin seguridad ni orden. Un grupo de jóvenes decidió entrar por la fuerza a una fiesta de Halloween organizada en el Círculo Militar de la avenida Salaverry en Jesús María.

Según denunciaron, pese a pagar sus entradas para ingresar al evento, los encargados cerraron las puertas tras el ingreso del primer grupo y no dieron más explicaciones.

Sin respuestas, decenas de jóvenes se desesperaron por no perder su dinero y optaron por entrar al establecimiento por los muros de concreto. Padres de familia que esperaban el correcto ingreso de sus hijos, mostraron su molestia por la mala organización del evento.}

"Una desgracia de verdad. Desde principios de octubre están vendiendo (las entradas). Y ahorita no los quieren dejar entrar. He pagado treinta y cinco (soles) por cada una (entrada). Y ahora no pueden ingresar", dijo una de las madres que acompañaba a su hija en conversación con RPP.

"No te dicen nada, no hay organizador ni nada. No hay nadie. El policía te dice cada cierto tiempo, te abren la puerta y tienes que empujar para entrar. Yo estoy desde las diez de la noche, no hay organización, todo el mundo se metía", agregó.

Luego de varios minutos de reclamos, finalmente los organizadores accedieron a abrir la puerta principal del evento.

