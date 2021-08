La 5ta Olimpiada Peruana de Astronomía y Astronáutica 2021 Bicentenario se ha llevado a cabo de el 20 al 27 de agosto, donde han participado alrededor de 200 escolares de casi todas las regiones del Perú, con la sorpresiva participación de aproximadamente 50% de varones y 50% de mujeres, 50% de estudiantes de Lima y 50% de provincia. Todo esto ha sido hecho de manera virtual a través de un gran esfuerzo institucional por la UNMSM, el grupo de astronomía Space, el IGP y CONIGA (agencia espacial peruana) con el apoyo de otras instituciones que sirvieron como sponsor y con las cuales se ha tenido bastante éxito.

Los ganadores de estas olimpiadas que se han llevado a cabo en 2 categorías pasan al equipo olímpico peruano que nos va a representar este año en las olimpiadas latinoamericanas de Astronomia y Astronáutica, las cuales también se realizarán de manera virtual debido a las circunstancias y cuidando la salud de los jóvenes participantes.

Dylan Bailon.





La organización recae este año en el Perú y las instituciones anteriormente mencionadas estarán a la posta de este evento internacional. De todos los colegios que se resaltan hay muchos de Lima, de Huacho, donde resaltan la participación de los estudiantes del colegio Prolog que ya cuentan con experiencia anterior, y que pese a la difícil situación sus alumnos han logrado destacarse entre las demás delegaciones.

Algunos participarán por segunda vez en estas olimpiadas latinoamericanas, entre los cuales tenemos a la medalla de oro (2020) Dylan Bailon Minaya y la medalla de plata (2020) Yirian Aguilar Romero, ambos del colegio Prolog por el nivel avanzado, también se destaca la participación de Mario Gavilonio con medalla de oro, Kerry Bailon Minaya con medalla de bronce, ambos del nivel básico, estos niños son parte de la delegación que representará al Perú. En esta ocasión participarán los hermanos Bailon mencionados anteriormente, provenientes de Puno y que por su talento han obtenido beca en el colegio Prolog.

Kerry Bailon.

“Empecé a preparame para participar en olimpiadas desde tercero de secundaria, tuve muchas dificultades en estas clases virtuales que se empezaron a dar desde que comenzó la pandemia, por ejemplo, a veces mi luz se iba en plena clase o mi internet se ponía muy lento, pero el profesor grababa las clases y me las enviaba para que yo pudiera escucharlas. Tuve también problemas con mi equipo ya que las teclas de mi laptop había días que funcionaban y días que no, esta vez al enviar mi examen se volvió a malograr mi teclado y faltando un minuto para enviarlo lo pude hacer, sin embargo, esto no me impidió seguir esforzándome para lograr los objetivos que ya tenia trazados. Agradezco al colegio por la beca que me otorgó, a los profesores por el apoyo permanente que me han dado y a mi familia por su apoyo incondicional. Este logro se lo dedico a los peruanos que día a día luchan por salir adelante y sobre todo a mi patria por un Bicentenario con más oportunidades para los jóvenes talentos”, manifiesta Yirian Aguilar Romero.

Estos fueron los ganadores de las Olimpiada Peruana de Astronomía y Astronáutica 2021 Bicentenario:

Medalla de oro

Mario Gilvonio

Yirian Aguilar Romero

Medalla de plata

Dylan Bailon

Medalla de bronce

Kerry Bailon

Mario Gilvonio.

VIDEO SUGERIDO

null null