Diuliana Sánchez Pereira, una joven venezolana de 28 años, lleva viviendo más de un mes en el área internacional del aeropuerto Jorge Chávez. Su historia parece haber sido sacada de la película ‘La terminal’, protagonizada por Tom Hanks. Sin embargo, y lamentablemente para la mujer, este drama es real e inició el pasado 30 de enero.

Su historia se conoció por un reportaje de ‘Cuarto Poder’, en el que Sánchez Pereira explica que llegó a Perú desde Venezuela junto a sus padres en el 2019. Desde esa fecha se dedicó a trabajar en nuestro país con sus papeles en orden.

Su situación cambió luego de que el 24 de septiembre de 2023 decidiera viajar a Europa acompañada de su pareja. En esa oportunidad obtuvo permiso para salir de Perú por un mes.

Lamentablemente, su vida se complica cuando sufre el robo de sus documentos (pasaporte y permiso para trabajar en territorio peruano) durante un recorrido en Italia.

Inmediatamente solicita un nuevo pasaporte y con ese retorna al Perú, pero ya no puede ingresar debido a que su permiso de un mes estaba ya vencido.

Desde entonces, pasa sus días durmiendo en los asientos del aeropuerto y lejos de su familia: “Esto es cero privacidad. Son los lugares, donde yo duermo, se puede entender qué pasa por acá mucha cantidad de gente. Yo acomodo mis cosas y me acuesto. Hace dos días me dieron desayuno y almuerzo a las seis de la tarde. Para bañarme, a partir del cuarto día, fue que me permitieron bañarme. Estuve cuatro días sin poderme bañar, con la misma ropa”, declaró al programa de investigación.

“Tampoco te permiten visitas. Tengo acá mi ropa, ellos pidieron permitir el acceso por lo menos de ropa interior, medias, siquiera eso. Ya no aguanto, ya no puedo con esta situación, tengo un mes acá, durmiendo mal, me duelen los huesos, me duele la columna, me duele la cabeza, me duele la barriga, no tengo ni siquiera para comprarme medicamentos. Me siento sola”, narra la venezolana.

La extranjera pide a las autoridades que se hagan cargo de su caso.

