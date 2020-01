Christian Mayer Giraldo, joven oriundo de Huaraz (16), falleció ayer en extrañas circunstancias tras entrenar en la Escuela de Alto Rendimiento del CARP (Club Atlético River Plate) PERÚ en el distrito de San Martín de Porres. El muchacho llegó a Lima el día martes para internarse a la academia y días después falleció después de haber sido hospitalizado en un centro médico.

El padre de la víctima, en conversación de América Noticias, señaló que ningún responsable de la academia se comunicó con él para avisarle del delicado estado de salud de su hijo.

“Pensé que era una broma. Me llama una de sus compañeras de estudios de Huaraz y me pregunta si sabía algo de Christian. Me dijo que le habían comentado que había sufrido un accidente y que estaba hospitalizado. Llamé al coordinador, el señor José Cárdenas, y me dijo que tenía que viajar a Lima. Le dije que vivo en Huaraz y no a unas cuadras. Me dijo que me hijo estaba mal y delicado. Luego me cortó y no hubo comunicación. Viajé a Lima y todos mis familiares ya estaban en el hospital, donde ningún responsable de la academia se hizo presente”, señaló.

Asimismo, el padre de Christian indicó que los responsables de la academia tampoco se comunicaron con su hermana, quien es la apoderada de su hijo en la capital.

“Me indigna que no se comunicaron conmigo en ningún momento. ¿Qué pasaba si la amiga de mi hijo no me llamaba? Mi hermana es apoderada de mi hijo acá en Lima, pero tampoco le comunicaron nada. Eso es lo que me indigna”, agregó.

Según los primeros informes policiales, el joven llegó sin vida al nosocomio y fue trasladado por un tutor y coordinador de la academia.

Aparentemente, Christian sufrió un desmayo durante una sesión de entrenamientos, información que no fue comunicada su familia.

Joven futbolista en extraña circunstancias (10/01/2020)