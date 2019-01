Joven invidente impresiona con homenaje a Pedro Suárez-Vértiz en el Centro de Lima [VIDEO]

Un joven invidente se convirtió en padre esta mañana y salió a las calles para expresar su felicidad con uno de sus talentos: la música. Kevin Requena Bruno estuvo unos minutos en el Centro de Lima y con su micrófono en mano interpretó temas de Pedro Suárez-Vértiz .

Las personas que pasaban por el jirón Santa Rosa (cerca al Reniec) se quedaron asombrados y destacaron que el muchacho de 24 años tiene un timbre muy parecido al del rockero. Entre aplausos coreaban los temas.

Incluso, los policías que custodian esa zona se acercaron al joven invidente para darle su apoyo.

Tras acabar de cantar "Me estoy enamorando", Kevin Requena hizo una confesión y recibió las felicitaciones de todos los presentes. "Aunque no los pueda ver le comento que hoy nació mi hija a las 8:07 de la mañana y me siento muy orgulloso. Pesó 3 kilos 600 y estoy muy feliz. Ella está sanita y lo que yo tengo es por accidente", dijo muy emocionado.

También se declaró seguidor de Pedro Suárez-Vértiz. "Trato de imitarlo bastante, me gusta su música. Quise conocerlo, pero él no pudo recibir visita por su enfermedad", precisó Kevin.

Joven invidente rinde homenaje a Pedro Suárez-Vértiz en el Centro de Lima. (Javier Artica)

