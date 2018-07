Joven enfermera atropellada por ómnibus pide ayuda para volver a caminar

Una joven enfermera de 23 años, que fue atropellada por un ómnibus en abril pasado, pide ayuda para poder volver a caminar . Se trata de Gloria Reyes de la Cruz, quien sufrió graves heridas en ambas piernas tras ser arrollada por un vehículo de la empresa de transportes San Felipe, en Puente Piedra .

" Quisiera volver a caminar, quisiera que me ayuden de corazón por favor ... Quisiera que el chofer del carro que me atropelló, que la empresa San Felipe, que se ponga la mano en el pecho y que me ayude porque me han abandonado", manifestó la joven que se encuentra postrada en el Hospital Cayetano Heredia .

El día del accidente, Reyes de la Cruz se encontraba en un paradero para abordar una unidad que lo lleve a su centro de trabajo. "Ella estaba esperando su carro, pues tenía que ir a su trabajo a recoger unos análisis. El bus la atropelló el 4 de abril", contó su hermana Rosina Reyes.

La joven terminó debajo de la unidad y sufrió múltiples heridas en sus piernas. La piel de su extremidad inferior izquierda fue arrancada y sufrió exposición de músculos y tendones. Su estado es de gravedad . "La sacaron debajo del carro. Los médicos luchan para que no pierda las extremidades", dijo su hermana.

Además, indicó que la joven necesita medicamentos, pues el Soat, que cubría su tratamiento, se agotó . Si bien el Seguro Integral de Salud (SIS) viene cubriendo su tratamiento, aún hay ciertos medicamentos que son difíciles de conseguir.

"Ella necesita medicamentos, donación de cinco unidades de sangre (O+) y pañales, ayúdennos por favor", indicó su hermana Rosina. Las personas de buen corazón que quieran ayudar a la joven enfermera se pueden comunicar al número telefónico 967 462 641 .

