Amparo Alonso Llactas , natural de Chanchamayo , es una joven de 20 años que nació sin brazos, pero gracias a sus esfuerzos y al apoyo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) , ganó una beca integral para estudiar psicología en la Universidad Cayetano Heredia .

"Voy a poner todo de mí y retribuir con mis notas todo el apoyo recibido”, asegura la joven en entrevista con Andina. Asimismo, su madre Jenny Llactas contó que había muchos nervios durante el proceso para la aceptación de la beca.

"Realmente se merece la beca de Pronabec. Nosotros nunca hubiéramos podido darle una carrera en una buena universidad”, explica emocionada la progenitora, quien resalta que la menor es el ejemplo de los tres hijos que tiene.

Consultada sobre lo dificultoso que puede ser nacer sin alguna parte del cuerpo, Amparo Alonso confesó que tuvo un colegio especializado en discapacidad. "Me ayudaron muchísimo con la autoestima. Aprendí que carecer de brazos no era un obstáculo para conseguir lo que me propusiera", añadió.