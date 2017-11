Despreciable. Un sujeto fue denunciado el último lunes tras haberse masturbado y eyaculado sobre dos jóvenes al interior de un transporte público en Lima.

La joven Yaniré Carmona salía de sus clases en la UPC junto a un amiga. Ambas decidieron subir a un bus que estaba lleno para llegar temprano a casa sin pensar que le sucedería una de las peores experiencias. Ella vio a un tipo que se movía demasiado detrás de una señorita, así que eso la hizo ponerse en una actitud alerta.

"Unos minutos después me doy cuenta de que el sujeto se estuvo masturbando y eyaculó en el pantalón de la chica y en mis zapatillas. Me di cuenta de esto cuando sentí que algo estaba cayendo en mis zapatillas y alumbré con mi celular. El tipo se dio cuenta y quiso bajar lo antes que pueda cosa que no permití, le dije a mi amiga que no lo deje bajar y pedí ayuda a los pasajeros", escribió Yaniré.

Inmediatamente capturaron al sujeto, quien recibió algunos golpes por parte de los pasajeros mientras repetía que lo perdonen. Ante el miedo de que pudieran lincharlo pidió ir a la comisaría.

"Sí ya sé que está mal, perdóname", decía el sujeto, mientras que era conducido a la comisaría, según consta en los videos publicados por la agraviada. "Nada de perdón, ¿qué estás haciendo? Eres un enfermo", decía indignada Yaniré.

Una vez en la comisaría, el tipo agregó: "Me siento mal. Es la primera vez que lo hago, señorita". Tras varias horas en la dependencia policial y pese a que un agente le dijo que lo que hizo el agresor "no fue acoso sexual ya que no hubo un tipo de forcejeo o trató de hacer tocamientos", su denuncia procedió.

El agresor confeso quedó detenido, pero puede que ya haya sido liberado sin mayores cargos.