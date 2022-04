Un joven denunció que fue ‘pepeado’ y asaltado por un sujeto que conoció a través del aplicativo de citas Grindr. La víctima denunció que el desconocido también violó a su madre.

El joven Cristhian conoció al hombre que se identificó como Diego Alonso a través de un aplicativo Grindr y luego empezaron a intercambiar mensajes. “ Yo uso un aplicativo de citas para encuentro casuales y ahí conocí a este sujeto ”, dijo para América Noticias.

Luego el joven dijo que concretó una cita con el sujeto en su departamento. Una cámara de seguridad registró la llegada del acusado al inmueble de Cristhian.

Dentro del departamento ambos jóvenes empezaron a beber alcohol y la víctima entró en confianza con el sujeto. Sin embargo, el joven denunció que fue ‘pepeado’ por el tal Diego Alonso.

“ Él me dijo ‘yo te sigo en las redes’. Él era mi seguidor. Yo iba al baño y las latas se quedaban abiertas y recuerdo mucho que yo regresé, y él me alcanzaba las latas, y me sentía mareado ”, relató.

Luego, el hombre invitó una lata de cerveza a la madre del joven. “ Solo con la lata que le ofreció a ella, él también le habrá metido sustancia ”, agrego Cristhian.

Luego de aceptar cita por aplicativo.

Después cámaras de seguridad registran cuando la madre, su hijo y el hombre salen en la noche del inmueble para acudir a una fiesta. “El carro se va para llevarnos a una supuesta fiesta. Nos tuvo retenidos como cuatro horas”, agregó el joven.

Luego se ve en otro momento al sujeto llevándose electrodomésticos de la vivienda y colocándolos en un auto. “ Ahí está mi TV de 45 pulgadas, mi Play Station 4, mi laptop HP, celulares, ropa mía y de mi madre se llevaron su televisor también ”, dijo Cristhian.

El análisis del médico legista reveló que ambos fueron dopados y que la madre del joven fue abusada sexualmente. “ Este es el individuo que dice llamarse Diego Alonso y me ha perjudicado de por vida. El tal Diego Alonso se presentó como de 40 años, pero yo le ponía como de 54. He sido afectada, he sido violada ”, dijo la progenitora del joven.

Este es el rostro del sujeto que identifica como Diego Alonso en la app de citas Grindr. Él es acusado de robo y violación. (Captura: América Noticias)

VIDEO RECOMENDADO