Un nueva demanda es la que afronta el servicio de pedido de taxis por aplicación Taxi Beat. Se trata de una presunta violación sexual que habría cometido uno de los conductores de esta empresa en contra de una joven identificada como Patricia Gil.

El caso se remonta al último lunes 12 de febrero, cuando la agraviada salió de una reunión entre amigos al promediar la 1:57 de la mañana. Tres minutos después, abordó la unidad de Taxi Beat en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación, en el distrito de San Borja.

La demandante narró a RPP Noticias que el conductor utilizó una sustancia que la adormeció porque "cuando subí al carro, me quedé dormida". Gil añadió que cuando recobró el conocimiento, se encontró al taxista encima de ella dentro del vehículo. El demandado responde al nombre de Erick Policarpo.

"Yo desperté en el momento del acto, él estaba sobre mí. Grité, se pasó al asiento de adelante y me dejó en mi casa. Después me dijo que el pasaje estaba pagado por mis amigos. Solo atiné a bajar y a subir a mi casa porque estaba en shock", manifestó la joven.

A la denuncia de violación sexual, Patricia Gil añadió que Policarpo le robó su dinero de su billetera. "No dije nada el mismo día, pero al día siguiente, los dolores que tenía hizo que ponga la denuncia", agregó.

La denuncia fue puesta en la Comisaría de San Luis y por ahora, a la denunciante le han practicado exámenes toxicológicos y ya ha pasado por el médico legista. Los resultados arrojaron que tuvo lesiones de una presunta violación sexual.

"La denuncia fue tomada por el técnico Nuñez y se supo que este tipo tiene antecedentes de violencia física en el año 2011 y la última data de octubre de 2017. ¿La empresa no sabe seleccionar a su personal?", cuestionó Gil.

En tanto, Perú 21 se comunicó con la comisaría de San Luis y confirmó la existencia de la referida denuncia.

CONTRADEMANDA

En declaraciones a RPP, el denunciado rechazó que haya violado sexualmente a la joven. Inclusive, por la demanda que interpuso Gil en su contra, Policarpo adelantó que hará una contrademanda por el delito de difamación.

"El abogado está que se encarga de todo eso. Haré una contrademanda por difamación porque las cosas no han pasado exactamente como ella lo dice. No abusé sexualmente de ella", manifestó el conductor.

Patricia Gil relató que se comunicó con Taxi Beat para evaluar qué solución o respuesta le iban a brindar por este caso. Según indicó, la conversación entre la empresa y la denunciante fue por vía del chat de Facebook.

"Luego de que les escribí, me llamaron vía telefónica. Les mencioné que iba a proceder con la denuncia pero cuando les pedí el DNI del señor, no me lo pudieron dar porque me contestaron que eso era privado", refirió a RPP.

PIDE GARANTÍAS

La víctima de la presunta violación sexual resaltó que, luego de haber sentado la denuncia, Policarpo la llamó por teléfono para advertirle que "todo lo que decía era una mentira".

"El tipo me llamó de un teléfono desconocido y dijo que lo que estaba diciendo era una mentira. Me contó que tenía un hijo por mantener, que le quitaron su auto para trabajar y que quería reunirse conmigo en una comisaría para conversar acerca de lo que había pasado", consignó la joven.

Y luego agregó que "yo le dije: 'me has violado y no me contestó nada'. Y me dijo pero tú tienes allí tus cosas". Patricia Gil pone en claro en RPP que su supuesto agresor no la llamó para hablar en torno a la violación sexual, sino que, durante su contacto, desvío el tema de la conversación y que solo quería tocar la denuncia por robo que también interpuso en su contra.

La joven sostiene que después este colgó el teléfono y no supo más de él. Además, exigió a las autoridades que le den garantías para su integridad.

"No me volvió a llamar después. Ese señor sabe en dónde vivo, sabe mi nombre y por eso quiero garantías para mi seguridad", refirió al noticiero.

Perú 21 se comunicó con Taxi Beat y señalaron que la brevedad posible se comunicaran al respecto. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota no lo han hecho.