Una joven denunció que el conductor de un bus interprovincial de la empresa Civa le realizó tocamientos indebidos cuando se dirigía de Lima a Pacasmayo, en La Libertad. La agraviada manifestó que perdió su DNI y que necesitaba viajar, y que por ello accedió a ingresar a la cabina de la unidad donde normalmente descansa la tripulación. Ella abordó la unidad en la avenida 28 de Julio, en La Victoria.

Pia Torres Durand (21) dijo que posteriormente ingresó al área donde descansan los choferes y las terramozas, que es un espacio reducido donde apenas entra una persona. Ella estuvo descansando allí hasta que ingresó el chofer de la unidad, Luis Quiroz Correa. "Me quedé impactada porque se metió sin decir nada, le dije que si él quería descansar yo puedo salir”, señaló la denunciante.

El chofer de 55 años le insistió que no saliera porque el inspector lo iba a perjudicar por haberla dejado viajar sin su DNI. Entonces, Torres Durand dijo que el sujeto empezó a contarle sus experiencias sexuales. "Yo solo atiné a seguirle la corriente por el pánico, pues no me dejaba salir. Mi corazón se aceleró”, afirmó aún consternada.

Torres permaneció cerca de dos horas en ese espacio reducido. "Lo único que atiné es a cambiarme de posición y el sujeto empezó a tocarme las piernas. Ven para acá linda, no te voy a hacer nada, yo soy buena gente", contó entre lágrimas. La joven logró contactarse con su hermana, quien se comunicó con la empresa y con la Policía. Cuando el bus interprovincial llegó a su destino, Quiroz Correa fue detenido.

La empresa Civa afirmó que suspendió al chofer y que dependiendo de los resultados de las investigaciones despedirían al acusado.