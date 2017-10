Shirley Silva Padilla, la mujer que disparó en la cabeza al dueño de un chifa en San Juan de Lurigancho causándole la muerte, confesó el crimen que cometió tras ser detenida por la policía.

Previamente, contó cómo asesinó a un DJ que la acosó antes de ir al chifa:"Le metí un plomazo sin ver... de allí tiré un tiro al aire, en mi barrio, para que me dieran S/100".



Luego detalló cómo llegó al chifa al lado de su amigo y cómo acabó con la vida del dueño del negocio Freddy Marcas.

Confesión de Silvia

"Bajamos y en el chifa no me dieron pollo. El señor quería que le pague y entonces cerraron la puerta con llave. Le apunté pero no vi cuando le disparé. Luego nos fuimos a tomar a un bar y de allí ya no recuerdo nada, indicó la joven. Y acotó: "Mi amigo es inocente, yo lo obligue a acompañarme tras amenazarlo".



La confesa asesina de 22 años terminó con la vida de Freddy Marcas de un disparo en la cabeza porque no quiso pagar la cuenta aduciendo que el chaufa que le sirvió "no tenía suficiente pollo".