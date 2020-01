No quiere más polémicas. La suboficial de tercera Jossmery Toledo Coronel fue centro de cuestionamientos sobre su carrera policial desde que se viralizó en redes sociales un video de la aplicación Tik-Tok en donde aparece usando el uniforme policial. Es por ello que solicitó su pase al retiro, pues busca tranquilidad emocional.

La defensa legal de la suboficial, el abogado Stefano Miranda, señaló en conversación con Perú21 que el retiro se formalizó conforme la ley de situación de personal.

“Estamos esperando la respuesta; en estos días debe salir la resolución de su pase al retiro. Es una decisión de mi cliente por su tranquilidad”, argumentó el letrado.

Además, Miranda añadió que su patrocinada “se siente mal psicológicamente y acudirá a un especialista porque tenemos que acreditar con un informe psicológico el maltrato que recibe y el daño cognitivo que podría recibir, no solo es de palabra, tiene que ser documentarlo para poder presentar a las autoridades el daño que se le ha hecho a mi cliente”.

EJERCERÁ SU SEGUNDA PROFESIÓN

Una vez que proceda el pase al retiro, Jossmery Toledo se enfocaría en ejercer su carrera como abogada, indicó también su defensa.

Esta decisión la tomaría en medio de algunos rumores que acercan a la suboficial a los programas de reality. “Ese es un tema personal que contestará cuando esté dispuesta”, agregó el letrado sobre el futuro de la mujer policía.

¿COBRA MIL DÓLARES POR PUBLICACIÓN?

El último martes, ‘Magaly TV, la firme’ realizó una nota sobre Jossmery Toledo y sus ingresos como influencer. El reportero del programa de espectáculos le preguntó a la persona que maneja las redes de la suboficial por el costo por publicidad y ella señaló que cobran entre US$1 mil y US$800.

Tras la difusión de esta información, la joven influencer usó su cuenta de Instagram para aclarar que no cobra esas exorbitantes cifras.

“Si dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria, ¿no? Y no viviría en San Juan de Lurigancho, en zona roja. Amo mi barrio. Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerme una entrevista, cosa que no puedo hacer por el momento y menos lo haría para ese programa”, respondió la agente.

POLÉMICA POR VIDEO

Han transcurrido algunos días desde que la suboficial Jossmery Toledo estuviera en el ojo de la tormenta luego que la Policía Nacional decidiera iniciar una investigación administrativa disciplinaria por su aparición en un vIdeo de la red social ‘Tik Tok’ en el que se le ve usando el uniforme de la institución a la que pertenece.

Tras este hecho, la mujer policía envió sus descargos a la Oficina de Disciplina de la Policía Nacional, documentación a la que tuvo acceso Perú21, en los que Toledo asegura no haber cometido ninguna falta contra la institución castrense.

Según los documentos enviados por la defensa legal de la agente se enfatiza que la difusión del material fílmico no representa "ningún acto contra el pudor, acto doloso o ilícito administrativo”. Asimismo explica “en el vídeo no se me ve tomando actitudes ajenas a la moral o que pudieran incitar determinadas conductas”.

Continuando con su defensa, la policía señala que el video lo realizó durante su tiempo libre por lo que no contraviene la norma y la supuesta falta, por la que se le investiga, se haya cometido durante su ejercicio de función pública.

"Toda acción que realizo en mis redes sociales es cuando me encuentro en mi horario de descanso (franco) por lo que no se puede demostrar válidamente la infracción disciplinaria.

NO HAY SANCIÓN

El ministro de Interior, Carlos Morán, consideró que el caso se verá en un ámbito administrativo disciplinario; por lo tanto, “no aplica el caso de la suboficial PNP en lo absoluto. En este caso, la señorita está bajo un proceso administrativo disciplinario, pero no significa que conlleve necesariamente a una sanción”, indicó Morán.