La joven Joshelin Trauco señaló que se siente tranquila luego de conocer que el abogado Adolfo Bazán fue capturado esta mañana en Tacna por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el terminal Manuel A. Odría. La intervención fue en cumplimiento de la orden de captura por los presuntos delitos de tocamientos indebidos y actos libidinosos sin consentimiento en agravio de la modelo Macarena Vélez.

“No estoy feliz, pero sí tranquila porque la justicia tarda, pero llega y nadie más va a volver a pasar por lo que yo he pasado por parte de esta persona. Casualmente su captura es un 24 de diciembre. Yo sí creo en la justicia divina, es una señal [¿Lo consideras un regalo de Navidad?] No hay mejor regalo. No para decir que soy feliz, pero sí para decir que estoy tranquila”, indicó en entrevista para Buenos Días Perú.

Trauco sostuvo que durante el proceso contra Adolfo Bazán surgieron “irregularidades”. No obstante, dijo sentirse bien que su caso de haya reabierto. Además, la joven insistió que, tras la difusión de su denuncia, otros hechos salieron a la luz.

“Creo que muchas personas se han podido dar cuenta que, de muchos detalles, de muchas irregularidades respecto a mi caso, pero gracias a Dios ahora mi caso está tomando un buen rumbo. Se reabrió. El tiempo sin que yo diga nada me va a dar la razón, siempre”, acotó.

En otro momento, Joshelin Trauco afirmó que no retornará al Perú debido a que ya radica en el extranjero. “Estoy haciendo mi vida acá, pero mi mamá, mi padrastro juntos a dos abogados están a cargo de mi caso. Sé que ellos llevarán el caso por el buen camino. Si yo mintiera no hubieran salido muchas víctimas más. Cuando hablé, muchas [mujeres] se sintieron que no eran culpables sino eran víctimas. Se dieron cuenta que tenían que hablar, y gracias al apoyo de la misma ciudadanía estoy bien y comenzando de cero. Este señor sí me hizo daño y eso me impulsó a seguir adelante y seguir más fuerte que nunca”, enfatizó.

Este miércoles en la mañana, durante su intervención, Bazán Gutiérrez vestía un polo blanco, un jean azul, una casaca negra y portando lentes negros. Los agentes confirmaron su identidad al solicitarle su documento de identidad. Él planeaba fugar a Bolivia.

Más temprano, el ministro del Interior, Carlos Morán, informó a Canal N que el abogado será llevado a la sede de la División de Requisitorias para pasar los exámenes legales y ser puesto a disposición del Poder Judicial para su posterior traslado a un penal de la capital.

-El caso-

El 7 de julio del 2018, Joshelin Trauco denunció que fue víctima de violación dentro del estacionamiento de un edificio de Surquillo. Un video registrado por cámaras de seguridad proporcionada por la junta de propietarios de vecinos, muestra a Bazán semidesnudo, colocándose sobre la joven que estaba recostada sobre el asiento del copiloto.

Ese mismo día dos agentes del Escuadrón de Emergencias Sur 1 acudieron hasta el inmueble del abogado luego de que una vecina reportara la conducta indebida del sujeto. Según cuenta Trauco, ante la policía les dijo que Adolfo Bazán la había violado minutos antes, pero no la ayudaron.

Por este caso, Bazán Gutiérrez fue recluido el 10 de julio en el penal de Lurigancho, pero salió en libertad a los cinco meses, en diciembre del 2018, bajo comparecencia restringida. En tanto, en septiembre de este año, los suboficiales acusados de denegar auxilio fueron separados de sus cargos como parte de la investigación, según informó el ministro del Interior, Carlos Morán.