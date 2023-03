Durante la madrugada del domingo 5 de marzo, el presentador de televisión Joselito Carrera junto a una joven mujer fueron intervenidos por la Policía cuando estaban en Punta Hermosa . De acuerdo con el acta de intervención policial , el modelo reaccionó de manera prepotente luego de que los agentes le pidieran los documentos a la fémina -quien se encontraba manejando el vehículo- para esclarecer si se encontraban en estado de ebriedad .

El modelo sacó su celular para grabar y comenzó a vociferar a los agentes para impedir que la Policía intervenga a su acompañante. Ante ello, los agentes también grabaron la intervención para poder registrar el comportamiento de Joselito Carrera, por la cual pidieron que ambos sean traslados a la comisaría de Punta Hermosa.

De acuerdo con las imágenes que grabaron los agentes, el presentador de televisión mostró una actitud prepotente cuando la Policía solicitaba que su acompañante abra la ventana del vehículo para que entregue sus documentos. “Toca, toca. No te van a abrir, llama a quien quieras. ¿Cuál es la falta?... Haz operativo a los chorros, a los delincuentes. No te va a dar nada porque tú no eres quién para pedir los documentos, ya se lo dio a tu colega”.

“¿Quieres amedrentarme porque estás con uniforme?... trabajo con la televisión y quieres sorprender. Me vas a ‘chalequear’ porque yo no me voy a mover de aquí, me va a tener que llevar en grúa”.

Luego se ve otro video donde el modelo actúa como escudo protector de la joven para que los policías no se la lleven a la comisaría.

“Sácate el uniforme si te crees macho... lamentablemente tengo familia como autoridad. Nadie te amenaza, es que estás quedando como ridículo. Si tú la tocas, le estás faltando el respeto y si le faltas el respeto yo te faltaré el respeto”, vociferó el modelo.

Hasta el cierre de esta nota, el modelo y su acompañante se encuentran en la comisaría de Punta Hermosa. La joven conductora del vehículo está en calidad de retenida a la espera de los resultados de la prueba de alcoholemia. En cambio, Joselito Carrera no está retenido, pues él iba de copiloto.





VIDEO RECOMENDADO