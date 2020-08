El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) expresó su “malestar y rechazo” a las expresiones del vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio, quien en el Congreso afirmó que “los bomberos siempre llegan tarde” en la atención de emergencias.

A través de un comunicado, aclaró que el tiempo promedio de respuesta a una llamada telefónica de auxilio a la Central de Emergencias 1-1-6 es de 12 minutos.

“Con un promedio de 120 mil atenciones por año, entre enero y julio de 2020 se atendió 37.534 incidentes: 5.645 incendios, 849 corto circuitos, 1.623 rescates, 5.683 fugas de gas, 4.603 accidentes vehiculares y 15.125 urgencias médicas”, indicó.

Respecto a la lucha contra la pandemia por la COVID-19, el CGBVP informó que un total de 18.718 bomberos voluntarios se mantienen en primera línea, y como resultado de ello 26 efectivos han fallecido y otros 990 se contagiaron del coronavirus.

“El CGBVP considera que, a partir de iniciativas legislativas concretas, el servicio de prevención y atención de emergencias podría fortalecerse con el presupuesto adecuado para la compra de más ambulancias, autobombas, carros de rescate y trajes de protección”, subrayó.

“También, en mecanismos adecuados que puedan brindar un nivel aceptable de bienestar en salud y otros beneficios para el personal voluntario que atiende situaciones de alto riesgo y en peligro de vida sin recibir un centavo a cambio”, sentenció.

Los bomberos se pronunciaron sobre las afirmaciones del congresista José Vega.

“Los bomberos llegan tarde”

Como se recuerda, Vega Antonio criticó al Gobierno y lo acusó de no haber tomado acciones preventivas para frenar el avance del COVID-19 en las regiones luego de confirmar los primeros casos en Lima, y dijo que “como los bomberos”, llegaron tarde luego de la pandemia.

“Los médicos, las enfermeras, los trabajadores, dando la lucha en la primera línea exponiendo su propia vida, pero al Gobierno le ha faltado reflejo. Cuando inició la pandemia en Lima, debió tomar previsiones en regiones, no esperar a que llegue el mal y esta pandemia y recién, como los bomberos, llegar tarde”, dijo durante el debate en el pleno.

Horas después, luego del primer receso del debate en horas de la tarde, José Vega dio marcha atrás en sus expresiones y dijo que fue una “comparación incorrecta” el usar el nombre de los bomberos para cuestionar al Poder Ejecutivo.

“Ha sido una comparación incorrecta al nombrar a los bomberos. El Cuerpo General de Bomberos es para todos una institución que reconocemos y valoramos por su sacrificio y esfuerzo, porque es voluntario. Creo que se ha descontextualizado mi concepto por, de repente, haberlos nombrado, pero no me he referido a ellos. Así que les pido hidalgamente de que este tema quede claro. No me refiero a ellos, no tengo por qué hacerlo”, señaló.

