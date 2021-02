Pocos días después de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunciara el levantamiento de la cuarentena por un periodo de 14 días, y con ello el retorno de la atención en salón para los restaurantes con un aforo de 30%, José Luis Silva Martinot explica que estos negocios aún corren grandes riesgos. Parte de ellos, advierte, es que si se consideran las restricciones vigentes, el impacto en la supervivencia de la industria y cultura gastronómica que tanto enorgullece al Perú será muy limitada.

¿Cómo están tomando las medidas dadas por el Ejecutivo?

Lo tomamos como un esfuerzo importante de un grupo de ministros de tratar de convencer y hacer entender al resto del gabinete de la importancia que tiene para la economía en general que los negocios formales entren a trabajar. Es un 30% (de aforo permitido) pero un 30% teórico. Si te dicen trabaja al 30% pero no trabajes durante la cena, ya no es 30%, sino 15%. Si a eso le agregas que tampoco puedes trabajar los domingos, que es el día más importante, ya no es 15%, sino menos de 10%. Ha habido cambios y de repente eso es lo que se ha querido dar, pero el resultado efectivo no va a ser el que se quería.

Joe Luis Silva, vocero de los gremios de restaurantes del Perú

¿Qué medidas se pueden rescatar y cuáles esperaban?

La parte positiva es que hay un reconocimiento importante que es que se abran los restaurantes y otros negocios que también se les ha permitido. Lo negativo es que si el toque de queda es a las 9 de la noche, van a ver que a partir de las 6 o 7 de la noche los paraderos están abarrotados de gente que sale de todos los negocios para poder llegar a sus casas. Por eso el turno de la cena no va a funcionar. Solo se va a poder atender en el almuerzo, en el caso de los restaurantes, y los domingos para los restaurantes es entre el 25% y 30% de la facturación de la semana. Creemos que, si el Gobierno tiene una real disposición para hacer las cosas bien y no repetir lo de Vizcarra, van a cambiar las medidas que se han tomado.

¿Ustedes preferirían que se pueda atender los domingos o que se habilite el horario durante todo el día el resto de la semana?

Que se haga lo mismo que en Chile y Colombia. Están haciendo lo correcto y por eso su sector gastronómico, por lo menos el de Colombia, ha sido declarado el mejor destino gastronómico de Sudamérica, sacando al Perú de carrera. En sus casos, el Ministerio de Salud ya ha aprobado un protocolo que asegura que no haya contagio; por lo tanto, se pide que se trabaje cumpliendo el protocolo. No te agregan el aforo, porque el protocolo, que te exige 2 metros de ancho para el corredor principal, distanciamiento de metro y medio, ya reduce el aforo hasta 50% o 60% a algunos restaurantes. Si a eso le pides que reduzcas al 30%, es como golpear dos veces a los restaurantes y otros sectores de la economía. Si me preguntas qué haría yo en la posición de Sagasti, diría: uno, que el toque de queda empiece a la medianoche. Dos, que los domingos se atienda porque, si no, se va a cargar de gente los sábados. Tres, es imposible pagar Reactiva, por lo que ampliaría el plazo para pagar. Los restaurantes han estado cinco meses cerrados (…). Cuatro, una medida que se ha tomado en Colombia desde mayo del año pasado es exonerar del IGV a los restaurantes.

Las disposiciones también incluyen el problema del delivery…

Más de las tres cuartas partes de los restaurantes del Perú no tienen delivery. Es una ayuda para los que sí tienen, pero los pequeños o los que tienen como parte del servicio lo que se vive en el restaurante (la experiencia) han tomado la decisión de no atender en estos 28 días de cuarentena y lo más probable es que muchos no abran en estos 14 días porque no es rentable trabajar con menos del 10% de aforo real. El 30% es teórico.

Sobre el programa Reactiva Perú, el MEF adelantó que se evaluaba ampliar el periodo de gracia para los créditos. ¿Cuál es el periodo adicional pertinente que hace falta para cumplir con los pagos?

Reactiva (sus créditos) lo dieron con un año de gracia. Un año en el cual ha habido cinco meses cerrados y los otros meses con aforo limitado. ¿Cómo podemos pagar el 100% del préstamo si casi la mitad del tiempo hemos estado cerrados y la otra mitad no se ha podido atender a plenitud? Se pide que se amplíe por un año más lo que es el periodo (para el pago) de solo intereses y por otro año más el pago principal. Es decir, dos años de gracia y tres años de pago principal. En total cinco años.

Y en el caso del IGV... Mencionaba una medida…

Se trata de ver casos exitosos. Colombia, a partir de mayo, decidió exonerar del IGV a todos los restaurantes hasta diciembre de este año. Por lo menos son 20 meses que les han dado de exoneración. Acá no solo no nos dan la exoneración, sino que a restaurantes que están quebrando se les exige el pago a cuenta del Impuesto a la Renta, el pago del ITAN. Es algo que no se entiende. Lo que se está haciendo es empujar a los que están al borde del precipicio. Creo que de parte del ministro de Economía hay la disposición para avanzar, pero hay ciertas personas que son dogmáticas, que piensan que medidas de este tipo no deben darse nunca, pero eso es en épocas normales. En épocas de emergencia hay que tomar medidas de emergencia.

¿Estas personas dogmáticas están en el Ejecutivo o son actores externos?

En el Ejecutivo.

¿Cree que el Perú podría remontar el posicionamiento perdido para 2022?

Si no se toman decisiones, no va a haber sector gastronómico. Conversaba con amigos: si no se hace nada, cuando salgamos en uno o dos años de la pandemia a nivel mundial, los europeos van a decir “vamos a comer comida peruana a Bogotá” porque en Lima van a haber desaparecido los restaurantes por las malas acciones del gobierno anterior y por la inacción del gobierno actual.