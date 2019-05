Jorge Muñoz: 'Las vías auxiliares tienen que existir, no buscarlas a través del Waze'

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , criticó este martes a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional ( AFIN) que la semana pasada señaló que las vías auxiliares podían ser buscadas a través de la aplicación Waze.

"(La vía auxiliar de Puente Piedra) tiene que existir, no podemos ir a buscarla a través del Waze (tal como señaló AFIN)", señaló Muñoz en RPP.

El burgomaestre se refirió también a las medidas tomadas en la sesión ordinaria de Concejo Municipal celebrada ayer para evaluar las acciones respectivas con respecto al tema de los peajes.

"Vemos contratos desbalanceados desde el principio, que no pasaron por el MEF, que tienen cláusulas exorbitantes muy favorables a las empresas, (...) hay evidentemente cosas que están en proceso de investigación y además hay personas que están afrontando este proceso en prisiones preventivas", dijo el alcalde.

"(La renegociación) es una medida legal, es un proceso de evaluación conjunta que está en la norma y que nos permite entrar a una nueva etapa. Con esto no estamos pateando el tablero, no estamos afectando la estabilidad jurídica, estamos siendo responsables", agregó.

Jorge Muñoz destacó también que el incremento en el precio a pagar por los peajes se debía a que el contrato les permitía subir cada cierto tiempo las tarifas e incluso la concesionaria a cargo de Línea Amarilla tenía la intención de subirla hace tres semanas.

"Ayer hemos tenido una medida cautelar que hace que no se pueda subir el peaje por el momento en lo que es Línea Amarilla. Hace tres semanas atrás hubo una reunión con el gerente de Línea Amarilla que decía que ellos pretendían subir el peaje porque el contrato así se los permitía", mencionó Muñoz.

"No me parecía pertinente, sin perjuicio de eso nosotros dijimos vamos a hacer las acciones legales de cautela del caso y hemos obtenido la medida cautelar para que esto no suba", puntualizó.