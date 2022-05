El exalcalde de Lima, Jorge Muñoz , se refirió este jueves sobre el allanamiento a las viviendas de Roger Alberto Chapiama Díaz, funcionario de la Municipalidad de Lima, y de Johan Ramírez Chávarri, quienes residen en San Isidro y Magdalena del Mar, respectivamente, en el marco de la investigación de audios donde terceras personas le solicitaron US$ 80,000 para revertir su vacancia.

“Este es un tema donde lejos de tapar cualquier situación, el Jurado lo que debería hacer es abrir toda la información. Quien no la debe no la teme. Lamentablemente acá hay una situación de una persona involucrada dentro del Jurado. Pero eso es una investigación que está haciendo tanto la Fiscalía como la Diviac”, comentó en diálogo a Latina.

“Nosotros pusimos a disposición de la Fiscalía, que no se diga que fueron otros terceros, sino fuimos nosotros que dimos unos audios que iniciaron una investigación y esa investigación ha traído hoy día unos resultados de unos allanamientos y unas detenciones. Estoy seguro que saldrá alguna luz para ver quiénes son los involucrados en esta situación”, añadió.

Jorge Muñoz sobre implicado en presunto cobro

Sobre tuit del JNE

Respecto al tuit del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que aclara que ningún trabajador de dicho organismo electoral está involucrado en los allanamientos y detenciones que ha realizado el Ministerio Público, junto a la Diviac, en el distrito de San Isidro.

Y que, también precisa que el mencionado señor Johan Ramírez, quien sería hermano de uno de los miembros del JNE -de acuerdo a TV Perú Noticias- “no pertenece a la institución ni ha tenido jamás vínculo con el JNE”.

El JNE no es parte de esa investigación. El mencionado señor Johan Ramírez no pertenece a la institución ni ha tenido jamás vínculo con el JNE. Recordamos que fue la presidencia del JNE la que solicitó al Fiscal de la Nación se inicien las investigaciones sobre este caso. — JNE Perú (@JNE_Peru) May 26, 2022

El exalcalde sostuvo lo siguiente: “Me da la impresión que quieren tapar una investigación que se está haciendo, que es muy importante. El señor que tu haz mencionado (Johan Ramírez), a donde ha llegado tanto la Fiscalía como la Policía Nacional, es hermano de padre y madre de uno de los fiscales. Entonces hay que por lo menos investigar si hay algún vínculo ahí o no hay vínculo con una situación anormal, ilegal, y porque no decirlo de corrupción”.

Niega conocer a Roger Alberto Chapiama

Consultado sobre si conoce a Roger Alberto Chapiama, Muñoz descartó saber quién es. “Yo no conozco al señor Chiapama, no tengo idea de quién es en realidad”.

Además, dio nuevos detalles sobre cómo fue que empezaron a solicitarle dinero para que reviertan su vacancia a la alcaldía de Lima. “Yo recibí por tres fuentes distintas mensajes que decían que si yo pagaba una cantidad de dinero se revertiría un fallo que venía mal. Al primero que me fue a buscar le dije que yo no estoy nunca en una situación de esa naturaleza y que se olvidase de hablar conmigo”.

“Vino una segunda persona que había tomado contacto con el señor Chapiama, por iniciativa del señor Chapiama, y que además refería a este señor Ramírez y me contó una historia similar, pero con otros montos. Y después llegó una tercera persona mencionando que había recibido a través de WhatsApp una información que iba en la misma línea que estaban comentando y que de alguna forma buscaban que yo aceptase una coima de esa naturaleza”, añadió.

