El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó el bloqueo de carreteras que se realizan en medio de las protestas del paro agrario que acatan trabajadores agroindustriales, quienes exigen la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Las manifestaciones cumplen hoy su quinto día.

Durante la entrega de pistas nuevas que unirán los distritos de Pachacámac y Cieneguilla, el burgomaestre dijo que es preocupante la situación a la fecha y que debe primar el diálogo entre las autoridades y los representantes del sector agrícola para encontrar una solución al conflicto debido a que existen terceras personas que se ven afectadas con los bloqueos.

“Hay que seguir dialogando porque hay digamos expectativas reales que hay que entender, sin duda, es algo que nadie desconoce. Creo que sí hay la necesidad de escuchar a nuestra población, pero también con el respeto del caso”, indicó.

Declaraciones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz 04/12/2020

No obstante, Muñoz Wells señaló que está de acuerdo con que los ciudadanos protesten y tengan demandas que las autoridades deben atender; sin embargo, recordó que la toma de carreteras es un delito, y que existen personas que deben hacerse responsables de este tipo de actos.

“Siempre he dicho que uno puede manifestar las cosas con las cosas que no está de acuerdo, pero lo que no puede pasar es la toma de carreteras, de ninguna manera. Además, ya se ha dicho que es un delito. Entonces, hay que poner mano firme para poder desbloquear las carreteras y no permitir eso”, dijo.

“Vemos que hay niños, personas embarazadas, y con necesidad médica que aún no han podido ser atendidas porque hay un bloqueo. Eso es un delito y esas personas que generan este tipo de situaciones tienen que ser responsables, tienen que responder por esa situación. Hay que poner la mano firma para que la respuesta se pueda dar”, acotó.

