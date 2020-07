El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirmó este jueves que está dispuesto a colaborar con todo tipo de investigación luego que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso acordó citarlo para que responda respecto a la muerte de un niño de dos años que cayó a un pozo sin tapa ubicado en el parque Triángulo Paredes de la urbanización Roma, Cercado de Lima.

“Estoy abierto a todo tipo de investigación. Vuelvo a repetir, es un ducto, un pozo que existía en una zona que lamentablemente no se podía apreciar, y estamos haciendo actividades hoy y mañana que tienen que ver con evaluaciones de parques y sacaremos conclusiones”, refirió el alcalde para Canal N, quién señaló que desde el día del suceso estuvo presente en el lugar.

Recordó que existe otra investigación que alcanza a Sedapal y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) e informó que la comuna metropolitana realiza un análisis de evaluación de 134 parques para la identificación de riesgos que se extenderá hasta el 31 de julio.

“Lamentablemente no se pudo rescatar a este niño y este es un tema muy doloroso que no debió ocurrir nunca y sobre la base de lo mencionado [informo] que abrimos todas las investigaciones del caso y estamos sometidos a una investigación nosotros y otras personas, más instituciones como Sedapal y la ANA”, dijo el burgomaestre.

“Le preguntamos a Sedapal si son propietarios de ese pozo. Sedapal aduce que no y que esto pudo hacerse en el año 68 por una urbanizadora, cosa que estamos analizando y también preguntamos porque la ANA tiene responsabilidad en canales subterráneos y todo lo que es el manejo de agua subterránea”, agregó.

Muñoz Wells reiteró que las autoridades deben dar la cara y asumir las responsabilidades, cualquiera que sea el responsable. “Hay que estar abiertos a asumir responsabilidades. Si pienso como padre de familia, me pongo en los zapatos de los padres que lamentablemente han perdido a su hijo Josué, cosa que es muy dolorosa. Lo que se tiene que buscar es una responsabilidad para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir nunca más”, precisó.

Respecto a que un grupo de regidores propuso crear una comisión investigadora en la última reunión del Concejo de Lima para determinar al responsable por el fallecimiento del menor, dijo que ya existe una comisión en la comuna metropolitana que indaga el caso, y que se propuso conformar otro grupo de trabajo, pero no alcanzó los votos para su conformación.

“Eso se ha trabajado autónomamente por parte del Concejo. Es más, ayer tenía una serie de obligaciones y temas que debía asumir, y además como se veía este tema no era dable que yo estuviese manejando esto. Hay una comisión que está haciendo su trabajo y había un grupo de regidores que querían hacer una comisión fiscalizadora y como tal esas comisiones deben alcanzar un número determinado de votos y no ocurrió y por eso no se pudo constituir”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Quemó su colchón viejo y perdió todos sus ahorros | América Noticias