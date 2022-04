En septiembre de 2021, el ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez denunció que el alcalde Jorge Muñoz recibió dietas por integrar el directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), entre marzo y mayo de 2019, y percibió al mismo tiempo su sueldo de burgomaestre.

Por ese motivo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia del alcalde de Lima Metropolitana, quien será reemplazado por el actual teniente alcalde, Miguel Romero Sotelo, por los próximos ocho meses que quedan de gestión.

Según la acusación de Hinostroza contra Jorge Muñoz, quien asumió la alcaldía provincial de Lima en el 2018, el burgomaestre habría cobrado cuatro dietas como director de Sedapal, pese a que en dicho periodo ya ocupaba un cargo público, lo que es incompatible por ley.

Jorge Muñoz: ¿quién es el ciudadano que presentó la vacancia contra el alcalde de Lima?

¿Qué dijo Hinostroza Rodríguez tras conocer decisión del JNE?

En declaraciones Exitosa, el ciudadano Carlos Hinostroza recordó que Jorge Muñoz infringió la ley de elecciones municipales (Ley 26864). “Ningún alcalde provincial, ningún presidente regional en la historia han formado parte de un directorio de cualquier empresa del Estado porque se genera un conflicto de interés y hay una incompatibilidad de ser director de una empresa estatal y ser alcalde”.

Asimismo, detalló que cuando participó en la sesión del Concejo Municipal de Lima para ver el tema de la vacancia, la mayoría de regidores defendieron a Jorge Muñoz.

“Todos sustentaban de manera política y no directamente en el tema de la causal. Lo que sucede es que la gran mayoría son de su partido político y ellos han votado por una consigna política y no ajustados a la norma electoral, a la ley de elecciones municipales, ni a la ley orgánica de municipalidades”, aseveró.

Denunciará a regidores de Lima

En esa línea, Hinostroza adelantó que denunciará penalmente a los regidores que votaron en contra de la vacancia del alcalde de Lima. “Absolutamente ha sido una irresponsabilidad y tienen ahí una consecuencia penal, habrían ocurrido en un delito los regidores porque su voto siempre guarda responsabilidad”,

“Voy a tomar acciones contra todos los regidores, los voy a denunciar penalmente. No puedo votar y sustentar como consigna política que el alcalde es buena gente, está haciendo obras, tienen que fundamentar de acuerdo a ley”, aseveró.

¿Por qué presentó la vacancia contra Jorge Muñoz?

Consultado respecto a qué lo motivó para pedir la destitución de Jorge Muñoz como alcalde de Lima, Hinostroza solo comentó que lo hizo en septiembre cuando no el país no estaba en modo electoral.

“El año pasado cuando interpuse el tema de la vacancia fue en setiembre. No estábamos en modo electoral, en ese momento todos estábamos viendo al alcalde Muñoz por la obra que está ejecutándose en la av. Pachacútec, que ni siquiera es su obra, se la está atribuyendo, porque esa obra, todo el expediente técnico, aprobación de la buena pro, fue durante el gobierno del señor Castañeda”. señaló.

“No tiene una obra de importancia en Lima Sur, no ha hecho nada, solamente se ha dedicado a opinar. Todos los días sale como opinólogo en los programas de televisión, pero no se ocupa del cargo que la ciudad le ha dado esa responsabilidad”, puntualizó.

