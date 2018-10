El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz , se refirió este lunes sobre la instalación de dos nuevos puentes con arcos amarillos en la Vía Expresa de Paseo de la República, obra que fue iniciado por Luis Castañeda Lossio hace dos meses.

El futuro alcalde provincial de Lima sostuvo que debe de analizarse el funcionamiento de los arcos, pues no están en armonía con el diseño original de dicho eje vial.

"Algunos técnicos me dicen que esos arcos no tienen ningún sentido. Porque si los arcos no tienen sentido, hay que desmontarlos. Hay que hacerlo lo más parecido a lo que se tiene en el zanjón", expresó a ATV Noticias.

No solo ello, también hizo referencia al peculiar color que lleva esta estructura, el cual podría ser motivo de contaminación visual en el sentido de que distrae a los conductores.

"Uno ve los arcos que son tremendos y son una suerte de oda al color del señor Castañeda", refirió Muñoz Wells.

Añadió que ya desde sus gestión como alcalde de Miraflores se realizaron algunas críticas a esta obra, no solo por el diseño, sino también por la altura de los puentes, por lo que se va a revisar el proyecto para hacerlo "de la mejor manera".