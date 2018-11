Jorge Muñoz propone que acumulación de infracciones de tránsito tenga naturaleza penal

El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz , afirmó que una vez iniciada su gestión propondrá una norma para que la acumulación de infracciones de tránsito tenga una "naturaleza penal".

En entrevista con El Comercio, indicó que llevarán la iniciativa al Congreso de la República , para que las faltas a las reglas de tránsito "dejen de ser administrativas".

"Esta acumulación de papeletas administrativas se da porque no hay efectividad de la sanción. Vamos a proponer una norma para poder hacer que las faltas dejen de ser administrativas y que la acumulación de infracciones tenga naturaleza penal", sostuvo Muñoz.

En ese sentido aseguró que "una cosa es decir 'esta papeleta no te la pago' y otra cosa es cuando ya te comienzan a iniciar una acción penal. Es una propuesta que tenemos que llevar al Congreso".

Por otro lado, el electo alcalde se refirió a las reuniones que ha mantenido con los concesionarios de Pro Transporte y las conversaciones relacionadas al servicio del Metropolitano. En ese sentido indicó que se necesita llegar a enero de 2019 con soluciones a los problemas existentes.

"Yo siempre dije que a partir del 8 de octubre teníamos que trabajar para llegar bien posicionados y no esperar al 1 de enero. Dije que debíamos convocar a todas las fuerzas políticas para que nos den su plan de gobierno y hacer uno más enriquecido. Lo que necesitamos es llegar a enero con soluciones. Por ejemplo, en el tema del Metropolitano, que es muy complejo, tenemos algo que afecta a la gente: la subida del precio del pasaje", señaló.

Además, consultado sobre el intermediario en la compra de combustible del Metropolitano, destacó que esa es "una evidencia de que el contrato está mal hecho".

"Eso me ha motivado a buscar a todos los actores: a la propia municipalidad, al Ejecutivo, al presidente, al primer ministro. Estos últimos se han mostrado a favor de buscar soluciones. He hablado con el ministro de Economía, el contralor y con los operadores. Vamos a hacer mesas de trabajo en aras de buscar un contrato que sea sostenible", agregó Muñoz.

Sobre Luis Castañeda Lossio



Jorge Muñoz calificó de "anecdótico" que hasta el momento el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, no lo haya felicitado por ser el ganador de las últimas elecciones.

Sin embargo, indicó que ya se cumplieron los plazos para que Castañeda Lossio le abra las puertas de la municipalidad.

"Le hemos enviado tres cartas a Castañeda para pedirle que vayamos dialogando y la respuesta que yo he recibido es 'No'. ¿Su motivo? Que todavía no se ha cumplido el plazo legal. El plazo legal se cumple una vez que la proclamación quede firme. La proclamación fue el lunes pasado, pasaron varios días y hoy (viernes 9) ya podríamos estar entrando a la municipalidad", aseguró.