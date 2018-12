Jorge Muñoz: "Nuestra ciudad requiere gente comprometida"

El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz , aseguró que no visitará obras inconclusas al final de su gestión, esto en referencia al encuentro del bugomaestre capitalino, Luis Castañeda Lossio, y el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea en la Costa Verde.

El electo alcalde de Lima señaló que ahora lo más importante es enfocar su trabajo que iniciará en enero de 2019.

“Yo he hablado que no visitaré obras inconclusas sobre todo al final de mi mandato, pero lo que quiero mencionar es que nosotros como ciudadanos tenemos que trabajar en tener una mejor ciudad y hacer que las cosas estén bien hechas. Eso es lo que tenemos que hacer como autoridades”, subrayó luego que el último domingo afirmara que le daría “vergüenza” visitar trabajos que aún no han sido concluidos.

Estas declaraciones las brindó tras sostener una reunión con la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, en el Congreso de la República.

Jorge Muñoz saludó la iniciativa de la parlamentaria de Peruanos por el Kambio, quien anunció que creará un grupo multipartidario conformado por legisladores de Lima para plantear proyectos a fin de apoyar el trabajo de la nueva gestión municipal.

“Más que cualquier visión y color partidario nuestra ciudad requiere gente comprometida y lo que buscamos es un país mejor”, señaló Jorge Muñoz. Recordó que su gestión plantea trabajar con los poderes del Estado, gobiernos regionales y los 42 municipios de Lima Metropolitana.