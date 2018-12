El alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz , afirmó que le daría “vergüenza” si visitara obras que no están concluidas, en referencia al encuentro que tuvieron el burgomaestre capitalino, Luis Castañeda Lossio , y el ex candidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea durante la ejecución de un proyecto en la Costa Verde, el pasado viernes.



“A mí me daría vergüenza estar visitando obras inconclusas, como me daría vergüenza estar hablando de puentes que todavía no han sido terminados y que fueron ofrecidos para agosto de este año”, afirmó Muñoz en RPP Televisión.

“Es el encuentro de cualquier persona con cualquier persona”, agregó.

De este modo, el alcalde electo hizo alusión a una supuesta demora en la construcción de los puentes Junín y Leoncio Prado, que unirán Surquillo y Miraflores, y que debían ser terminados, según dijo, en agosto pasado por la Municipalidad de Lima y que están “prácticamente abandonados en su avance”.

Incluso, dijo que el puente Junín “podría” estar sobrevalorado, pues recordó que el puente ‘mellizo’ que se instaló durante su gestión en Miraflores costó más de 22 millones de soles, mientras que el primero tiene un presupuesto inicial de 19 millones de soles, sin contar los adicionales que se podrían generar a futuro.

Muñoz recordó que el puente 'mellizo' es de concreto y el Junín será una estructura metálica y que "no se ve muy sólida". Por ello, anunció que contrastará la información que tienen con los especialistas para que determinen si es el valor adecuado o no. No obstante, consideró que “va a terminar costando una barbaridad de plata”.

El pasado viernes, Luis Castañeda Lossio participó en el inicio de las obras de ampliación de la Costa Verde hacia el Callao acompañado del ex candidato presidencial Alfredo Barnechea, de Acción Popular, partido por el cual fue electo Jorge Muñoz.