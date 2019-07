Jorge Muñoz: Línea Amarilla no escucha petición para reducir tarifa de los peajes

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , lamentó que las renegociaciones con la concesionaria Línea Amarilla (Lamsac) sobre el tema de los peajes de Lima no hayan avanzado como se ha propuesto. Dijo que la empresa no ha escuchado la petición de la comuna sobre aplicar una reducción en los precios de las tarifas.

Cabe recordar que la Municipalidad de Lima exige que se cobren montos menores a los registrados actualmente en las casetas de peaje, donde se aplica una tarifa de S/5,70 a los vehículos de transporte liviano.



"No se ha avanzado como se ha propuesto. En el caso de Línea Amarilla se ha llegado a tarifas como las que tenemos hoy, que no son las tarifas a las que se debió haber llegado. Eso se ha puesto sobre la mesa [reducir el precio de los peajes] y no se ha escuchado la petición de la municipalidad", dijo Muñoz en declaraciones a la prensa.

Asimismo, el burgomaestre reiteró que el próximo 24 de julio su gestión presentará los avances de las renegociaciones con Línea Amarilla y Rutas de Lima. Con esta última empresa, según Muñoz Wells, sí se han registrado resultados positivos.

"Tenemos con una concesionaria más avances que con la otra. Este 24 vamos a presentar el resultado de cómo hemos negociado con cada una de las empresas para ver cuál ha sido el avance. Este es el plazo que no hemos autoimpuesto como parte de la evaluación conjunta", puntualizó.