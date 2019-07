Jorge Muñoz sobre forado en puente Leoncio Prado: "Me indigna que nos vendan gato por liebre"

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , se mostró indignado por los daños presentados en el puente Leoncio Prado, que une los distritos de Miraflores con Surquillo y que fue inaugurado durante la gestión del ex burgomaestre capitalino Luis Castañeda.

Cabe señalar que a seis meses y medio de ser inaugurado, el mencionado puente, ubicado a la altura de la cuadra 52 de Paseo de la República, tiene un enorme bache de casi dos metros de largo en la carpeta asfáltica, como se muestra en imágenes difundidas por diversos medios de comunicación.

“Esto tiene solo 6 meses de haber sido entregado y no puede haber estas fallas de ninguna manera. No ha comprometido una situación estructural, pero aun así no es dable”, dijo Jorge Muñoz esta mañana en Latina.

En ese sentido, el alcalde de Lima aseguró que la procuradora municipal tomará las “acciones necesarias” para sancionar a los responsables.

“Me indigna que alguien que hace esta obra venda gato por libre. Hemos acudido a nuestra procuradora para que tome las acciones necesarias con el fin de que los implicados paguen por esta situación”, puntualizó.