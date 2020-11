El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó la posición de su homólogo de Santa Anita, José Luis Nole, quien se opone al traslado de unos 2.400 ambulantes de La Parada (La Victoria) hacia el mercado temporal Tierra Prometida que se realizó la noche del domingo.

En declaraciones a TV Perú, el burgomaestre aseguró que el diálogo continúa abierto por parte de la Municipalidad de Lima. No obstante, recordó que el traslado de los vendedores es una medida que debió concretarse años atrás.

“Nuestro diálogo siempre está abierto […] Es muy fácil decir ‘no’ y no buscar alternativas. Esta es una alternativa [traslado a Tierra Prometida], es una solución. Son 50 mil metros cuadrados de una tierra de la Municipalidad metropolitana que estaba planificado hace 7 años”, remarcó la autoridad edil.

Para Muñoz Wells, expresar solo una negativa por parte del alcalde Nole no es una solución debido a que la zona de La Parada es un eventual foco de contagio de COVID-19 que perjudica tanto a los comerciantes como al público que acude a comprar productos..

“Decir no, es retroceder. Es no mirar hacia el futuro. Hay que mirar cosas buenas para los ciudadanos. Decir no es mantener a los ciudadanos en una zona inhumana como era La Parada, además y hoy en día con la posibilidad de contagio del COVID-19”, señaló.

Pruebas COVID-19 para vendedores

Asimismo, Jorge Muñoz aseguró que los vendedores de La Parada que han sido trasladados al centro de abastos temporal en Santa Anita han pasado por pruebas de descarte de coronavirus por lo que garantiza la seguridad para los ciudadanos que acudan al lugar.

“Lo tenemos que mantener con cierta periodicidad y regularidad. Las 33 asociaciones se han comprometido con la evaluación, que sea periódica para que la gente venga a comprar con la seguridad del caso y los comerciantes puedan generar sus ganancias”, dijo.

Además, indicó que tras tomar control de la zona de La Victoria ahora se puede concretar las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

“Se hará la estación 16 de la Línea 2 del Metro de Lima. El propio alcalde Nole firmó un acuerdo de concejo con todos sus regidores comprometiéndose a dar las facilidades para que la gente se traslade acá [Santa Anita]. Sin embargo, no ha cumplido, entonces es algo que deja mucho que desear de parte de una autoridad”, sentenció.

