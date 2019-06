Jorge Muñoz cuestiona a alcalde de Puente Piedra por participar en marcha contra peajes

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , criticó que el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, haya participado esta mañana en la marcha en demanda de la anulación de los contratos de concesión con Rutas de Lima y Lamsac, cuyos peajes suman 18 en la capital. Consideró que no es “coherente” la manifestación en la que participaron vecinos y transportistas.

Durante la supervisión del reordenamiento de la avenida Aviación en La Victoria, el burgomaestre indicó que el miércoles sostuvo reuniones con los burgomaestres de las Mancomunidades Sur y Norte.

Agregó que en la referida cita el alcalde Rennán Espinoza expresó su satisfacción por la renegociación que se viene realizando con las empresas concesionarias.

“Lamentar el doble discurso porque yo me reúno. Ayer invité a los alcaldes de la Mancomunidad Sur primero en la mañana, y hacia el mediodía a los de la Mancomunidad Norte. Con el alcalde Rennán Espinoza nos reunimos, conversamos. Él me manifestó que se sentía satisfecho con las explicaciones que le habíamos dado de como se está conduciendo estos procesos de renegociación y ahora tenemos una marcha que no es coherente con esta conversación de día de ayer”, refirió.

Esta tarde, la Policía Nacional liberó el tramo comprendido entre los kilómetros 26 y 30 de la Panamericana Norte en Puente Piedra, que estaban bloqueados por cientos de personas que exigían la anulación los contratos de concesión.

Según Canal N, los agentes detuvieron a varios manifestantes desde tempranas horas y lanzaron bombas lacrimógenas para evitar el avance de la protesta. La policía detalló que la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN), del Ministerio del Interior, no les otorgó permiso para llegar hasta el peaje de Chillón.