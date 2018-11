Jorge Muñoz: "Vamos a tener que armar un estudio de abogados, con tanto arbitraje que hay"

Uno de los principales problemas que deberá afrontar Jorge Muñoz Wells, electo alcalde de Lima, son los arbitrajes que diversas empresas mantienen con la comuna metropolitana. Entre estos destacan los iniciados por los operadores del Metropolitano, que ponen en grave riesgo la operación de este importante sistema vial.

Tras recibir las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , Muñoz Wells brindó una entrevista de poco más de 15 minutos a Perú21. Hizo un espacio en su apretada agenda para conversar –además de los arbitrajes–, sobre las obras que impulsará, sobre la corrupción, sobre lo que deben esperar de su gestión y sobre la falta de información. Ha prometido que mantendrá contacto frecuente con la prensa, y que no será mudo.

Imagino que todo este proceso de recolección de información le ha demandado bastante tiempo…

Mira, a mí me ha consumido mucho tiempo todo este proceso, tanto de buscar información como de dar información, porque tengo este doble rol. Soy alcalde de Miraflores hasta el 31 de diciembre y estoy entrando a Lima, para la próxima gestión. Hay todo un trabajo doble ahí.

¿Por qué se ha visto obligado a buscar información por medios extraoficiales, por Cofide, por los operadores del Metropolitano, en vez de recurrir a la fuente directa?

Son dos razones. La primera es que no me la dieron. La segunda es que esto ayuda a tener una mayor información. Es bueno. Es saludable.

Usted, en los últimos días, ha declarado que detrás de la venta de gas a los operadores del Metropolitano o detrás de la situación que viven los consorcios de este sistema vial habría algo extraño. ¿A qué se refería?

Ojo que yo no quiero hablar sobre temas de especulación. Yo lo que me refiero es a hechos objetivos. No me dan información, es un hecho objetivo; hay deudas crecidas, es otro hecho objetivo; hay arbitrajes, otro hecho objetivo. Sobre eso me he pronunciado. Sobre los rumores, sobre las cosas que se pueden especular, preferiría no pronunciarme.

¿Cómo calificará usted esta última gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda, habiendo sido usted alcalde distrital y, seguramente, teniendo que coordinar con él algunas cosas?

No quiero poner calificaciones, pero si me preguntas si hemos tenido una coordinación fluida, te tengo que decir que, lamentablemente, no. No ha habido una fluidez, como a mí me hubiese gustado y como va a ser mi estilo de trabajo a futuro, con los distintos alcaldes ya elegidos y que van a entrar en ejercicio a partir de 1 de enero.

Ahora, ¿considera usted que el municipio está pateando el tema del Metropolitano y otros asuntos para que usted los asuma?

Es como dejar en suspenso las cosas y no resolver el fondo del asunto. El fondo del asunto me lo están dejando a mí. Todo esto que tú has mencionado son formas, son apariencias. A quien le están pateando la pelota a futuro es a mí.

Usted ha hablado que en casi cada proceso que ha efectuado la actual administración hay un proceso de arbitraje. ¿Es decir, las cosas se hicieron mal desde el comienzo?

No te podría decir que sí se hicieron mal. Lo que te puedo decir es que la consecuencia o la ejecución no es armónica y que por eso es que hay arbitrajes. Nada de lo que se tendría que haber hecho con armonía está funcionando. El arbitraje es cuando hay una ruptura en la relación jurídica que existe. Es como ir al Poder Judicial, solo que en este caso es a través de árbitros.

Pero el arbitraje también se da cuando hay puntos en discordia, cuando no se ha elaborado bien un contrato…

A eso me refería, cuando hay discrepancias, cuando hay una disociación, cuando la ejecución es diferente a la que está en la ley.

¿Y esos arbitrajes están generando un gran perjuicio al municipio? Porque se le vienen los arbitrajes de los operadores del Metropolitano, del ente recaudador, de los peajes, de las diferentes constructoras por obras, de los consorcios de los corredores complementarios a los que se anularon los contratos…

Vamos a tener que armar un estudio de abogados dentro de la municipalidad, con tanto arbitraje.

¿Tiene usted un balance de cuántos arbitrajes se han iniciado a la municipalidad?

No, porque recién hoy día –martes 13 de noviembre– comenzarían a abrir las puertas para establecer las reglas de juego de la transferencia. No tenemos un solo documento de la municipalidad metropolitana.

Con respecto al Metropolitano, si en diez días no se presenta el arbitraje, tendría que volver a incrementarse el pasaje, ¿no es así?

Eso es lo que se ha establecido. La medida cautelar tiene una temporalidad. La medida cautelar dice no puedes subir tú el precio hasta que suceda algo. Acá lo han hecho al revés. Si tú no interpones un arbitraje como municipalidad o como institución del Estado, el costo del pasaje va a volver a subir. Podría terminar subiendo.

¿Es usted de la idea de resolver el contrato con los operadores del Metropolitano?

Soy de la idea de buscar soluciones para que los ciudadanos no se queden sin transporte.

¿Y si no se llega a un acuerdo en este tema arbitral?

Esa sería la última consecuencia. Pero yo espero que con el diálogo al que estamos llamando, las cosas puedan caminar.

Hablemos del peaje de Puente Piedra. Allí hubo una convulsión social, por eso se tuvo que eliminar el peaje. El costo de esa medida lo va a tener que asumir la Municipalidad de Lima. ¿Usted ya está conversando con el consorcio?

Todavía no estoy conversando con ellos. Primero, me he abocado al tema del Metropolitano y con la información que tengo voy a ver qué cosa voy a hacer.

Por eso es urgente que cuente con información oficial…

Sin duda, eso es fundamente. Necesito la información oficial del municipio. Pero ya tengo mucha información, como te habrás podido dar cuenta.

¿Cuándo hacía referencia a la deuda del municipio por 1,700 millones de soles, se refiere a la deuda acumulada del 2017 o a toda la deuda que tiene el municipio en general?

Entiendo que es toda la deuda.

¿Cómo va a hacer para pagarla?

Bueno, hay que buscar mecanismos inteligentes, hay que ser austeros también y hay que buscar fuentes de financiación.

Usted mencionó que hay tres puntos bases que combatirá su gestión. Uno de ellos es la seguridad, otro el transporte y el tercero la corrupción. ¿Cómo va a hacer para luchar contra la corrupción?

Hemos establecido en nuestro plan de gobierno la creación de una oficina contra la corrupción, que además va a ser presidida por un notable, que va a pasar por un concurso. Por otro lado, el discurso anticorrupción no puede ser un discurso vacío. Tiene que plasmarse en hechos concretos. Y esos hechos concretos son, aplicando el antídoto contra la corrupción: la transparencia. Nosotros vamos a ser muy transparentes, cosa que ahora no pasa en la municipalidad metropolitana. Con esa transparencia, eso nos va a permitir no caer en situaciones anormales. El otro tema que está muy vinculado al tema de transparencia es la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas, cada cierto tiempo, con la propia prensa.

¿Ha hallado indicios de corrupción en la gestión de Luis Castañeda ?

Habría que mirar eso. Quiero ser muy prudente. Te soy sincero. Si no tengo elementos que me permitan decir una cosa de esa naturaleza, no lo voy a decir. Yo no tengo los elementos.

¿Cuáles son las obras más importantes que usted va a impulsar en estos cuatro años de gestión?

He dicho que hay cosas que son fundamentales, como la finalización del Metropolitano. Hay que hacer esta la finalización del Metropolitano. Hay que hacer esta interconexión entre Comas y San Juan de Lurigancho, a través del famoso Pasamayito. Me gustaría también poder, hacia la zona norte, establecer este teleférico de la Estación de San Carlos –de la Línea 1 del Metro de Lima– que se una con la Estación Naranjal del Metropolitano. Así como esos tenemos una serie de obras en la zona sur y centro de Lima. Todas estas obras van a estar supeditadas a la posibilidad de tener los recursos necesarios. Hasta el momento, no tenemos recursos garantizados, pero tenemos que buscar cómo se va a hacer esto. El señor presidente de la República dijo, el otro día, que él era una persona muy consciente de esta situación y que él iba a garantizar las obras que nosotros tuviésemos para Lima. Hay mucho por hacer.

¿Y en el caso de la ampliación del Metropolitano?

Había un dinero destinado para esto. Y eso hay que recuperarlo.

¿En cuánto tiempo se va a poder ver su trabajo en la municipalidad?

Desde el primer día. Eso pasa por cosas que son evidentes. Desde el primer momento, cuando abramos las puertas, cuando recuperemos el diálogo, cuando trabajemos abiertamente con la prensa. Pero también vamos a tener cosas concretas, que van a quedar en beneficio de los ciudadanos.

¿Considera usted que esta gestión le está dejando bombas de tiempo y cuáles serían?

Nos está dejando las cosas desordenadas.

¿Cómo va a hacer para conseguir dinero para sus proyectos?

Ya hemos comenzado a hacer nuestra tarea. Ya hemos comenzado a conversar con el presidente de la República hemos visto posibilidades.

¿Ahora, el presidente de la República, en qué cosas precisas ha comprometido su apoyo?

Todavía eso no lo hemos definido. Pero es un trabajo que tenemos que hacer con los ministros. El presidente ha dicho en lo macro vamos a apoyar, y en lo micro hemos hablado de algunas obras que se van a tener que definir con los ministros.

¿Qué opina de estas declaraciones que ha brindado el regidor Wilder Ruiz, quien ha señalado que usted está llorando como María Magdalena?

No quiero perder un segundo en calificar esas declaraciones, no tiene sentido.

¿Y a aquellos que lo critican porque anda revelando todo lo que ocurre en la Municipalidad de Lima y sobre la falta de información oficial?

Es que eso es lo que corresponde. No puedo ocultar situaciones que son objetivas. Lo que pasa es que ellos no están acostumbrados a hablar las cosas, yo sí. Estoy acostumbrado a hablar y decir “las cosas son así”.

¿Qué puede esperar el vecino de usted?

Muchos trabajo, mucho compromiso, honestidad, eficiencia, lo que ya hicimos en Miraflores lo vamos a hacer en Lima. Todas las obras buenas del señor Castañeda se van a continuar, porque eso es lo que corresponde.

¿Qué va a pasar con la Vía Expresa Sur (la ampliación del zanjón)?

Hay que ver en qué estado la están dejando. Entiendo que el señor Castañeda no quería realizarla. No conozco en detalle si eso tiene continuidad legal.

Finalmente, lo que se acuerde en las mesas de trabajo que se van a instalar en la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿eso aplicará a partir del 1 de enero de 2019?

Así es.