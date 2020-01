Esta mañana el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, emitió su voto en las Elecciones Congresales Extraodinarias 2020 en una de las aulas del colegio Nuestra Señora del Carmen Carmelitas, en Miraflores.

Para cumplir con su deber cívico, el burgomaestre llegó a su lugar de votación a las 9:35 de la mañana.

En su entrada, la autoridad municipal exhortó a la población a que “todos tenemos que votar con conciencia. Esperemos que este Congreso sea muy fuerte y potente pero dependerá de nosotros mismos”.

Pese a que las autoridades tienen el beneficio del voto rápido, Muñoz decidió seguir el orden y estuvo en la cola por más de 10 minutos esperando su turno para sufragar.

En un momento, el alcalde se ofreció a ser miembro de mesa, ya que su mesa no había sido instalada.

No obstante, previamente, otra vecina miraflorina tomó el lugar del miembro faltante.

“Cuando llegué, ofrecí esa posibilidad. Pero justamente una señorita se había ofrecido previamente y se instaló unos minutos ante de que yo llegue. Preguntando a la gente de la ONPE, si esto era posible. Dije que si era necesario, yo me quedaba. Me dijeron que sí, pero la señorita ya había instalado. Si era necesario, me quedaba”, señaló.

A las 9:52 a.m. el alcalde capitalino dejó su centro de votación se refirió sobre la ausencia de miembros de mesas en algunas aulas de votación.

LLAMÓ A CUMPLIR CON EL DEBER CÍVICO

“Aquellos miembros de mesa que aún no han llegado invoco a que se instalen y cumplan con lo que corresponde. Llamo a las personas a que cumplan con el deber cívico. Algunos, seguramente, sienten que estas elecciones no los va a representar. Hay que dejar eso de lado y mostrar esas calidad cívica que tenemos los limeños y peruanos en general” dijo Muñoz.

Asimismo, manifestó que los ciudadanos deben tener un voto que se haya estudiado previamente. “De nosotros depende el futuro congreso que estamos eligiendo a partir de hoy. Hay una responsabilidad de los electores, luego no echemos la culpa a los que hagan las cosas mal”, sostuvo.

Agregó que “espero que sea un congreso que de lo mejor de sí y fortalezca la institucionalidad. Todos merecemos mejores instituciones”.

SOBRE TRAGEDIA EN VES

Respecto a la tragedia en Villa El Salvador, ocurrida el último jueves, el alcalde de la Municipalidad de Lima reiteró sus condolencias e indicó que las investigaciones están encaminando. Además, informó que hay la preocupación de dar un albergue a las familias afectadas por la deflagración de un camión cisterna de gas.

