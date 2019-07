Jorge Muñoz afirmó que desactivará el plan ‘pico y placa’ si no funciona en Lima

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , no descartó desactivar el plan ‘ pico y placa ’, que contempla desde este lunes la restricción de la circulación de vehículos por cinco vías, si no funciona.

“Si la realidad, que a veces es más rica que cualquier cosa que uno esté estudiando o modelando, nos lleva por otro camino, no me va a faltar a mí la capacidad para decir esto no caminó y vamos a otra cosa”, señaló Jorge Muñoz en el programa 'Agenda Política'.

La autoridad edil enfatizó que el programa se va a evaluar cada mes. "Veamos cómo va el primer mes, entraremos al segundo y si las cosas caminan bien, seguiremos adelante. Si no caminasen, mi compromiso está dado de que las cosas tienen que corregirse en otro sentido", agregó.

No obstante, remarcó que la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional han efectuado estudios técnicos para la aplicación de este proyecto. Reconoció que con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solo “ha habido algunas conversaciones” y que tienen diferentes “visiones” sobre el manejo de las vías metropolitanas.

Muñoz también aclaró que sí se aplicará el plan ‘pico y placa’ en la Panamericana Sur porque, según dijo, la Municipalidad de Lima sí tiene jurisdicción en dicha carretera.

También aseguró que la iniciativa será diferente a la que se implementó en la ciudad de Bogotá (Colombia), ya que en Lima solo será en hora-punta, en ciertas avenidas y durante cuatro días,

El alcalde de Lima explicó que el plan ‘pico y placa’ se aplica en las últimas semanas de julio porque se busca “una gradualidad” en su implementación, en vista que en dichas fechas hay vacaciones escolares, feriados por Fiestas Patrias y miles de personas salen de la ciudad.

Muñoz remarcó que no le corresponde a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao abocarse a este tema, pues señaló que dicha entidad maneja los sistemas de transporte y no la gestión del tránsito.

Descartó que con la aplicación del plan ‘pico y placa’ se van a saturar las vías alternas, ya que solo se afectará entre el 5% a 6% de vehículos que tienen la categoría M1 y N1.

-El proyecto-

El plan pico y placa se aplicará en cinco ejes viales y se adoptará de manera progresiva. A partir del 22 de julio tendrá efecto sobre los corredor Amarillo (Panamericana Norte, desde el Óvalo Naranjal-Evitamiento - Panamericana Sur, hasta el puente Alipio Ponce), Azul (Av. Arequipa-Av. Garcilaso-Av. Tacna) y Rojo (Av. Javier Prado, desde el óvalo Huarochirí-Av. Sánchez Carrión-Av. La Marina).

Desde el 5 de agosto, se implementará sobre la Av. Canadá y la Vía Expresa de Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz hasta la Plaza Grau).

El plan 'Pico y placa' se ejecutará cuatro días a la semana —de lunes a jueves— y de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5.30 p.m. a 9.30 p.m. Los vehículos con placas terminadas en cero o número par no podrán circular lunes ni miércoles. Aquellos cuyas matrículas culminen en número impar, tendrán que abstenerse de transitar por los cinco ejes mencionados los martes y jueves.