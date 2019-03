Jorge Muñoz señala que trabajará para que la Av. Aviación sea "libre" y "transitable"

Jorge Muñoz , alcalde de Lima, en conversación con RPP Noticias, se pronunció sobre el operativo que se ejecutará en la Av. Aviación, en los alrededores de Gamarra, La Victoria.

"Vamos a actuar como corresponde. Hacer que sea una vía libre, transitable. Si la Policía no nos da el visto bueno y no nos acompaña no podemos actuar como deberíamos", aseveró.

Al ser consultado sobre los delincuentes que cobran cupos a los comerciantes informales, el burgomaestre señaló que la Policía viene realizando las labores correspondientes para identificarlos y capturarlos.

"Lo que queremos es llevar el péndulo de la informalidad a la formalidad", indicó Muñoz.

FLORES A FORSYTH

Además, Jorge Muñoz resaltó el trabajo que viene realizando el alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien está luchando por erradicar el comercio informal y las mafias de Gamarra.

"Felicito el trabajo realizado por el alcalde de La Victoria. Felicito también lo que ha hecho la Policía Nacional y a todos los que están involucrados", precisó.

TE PUEDE INTERESAR