José Carrión Cabrera denunció en redes sociales que al llegar al restaurante La Panka con su madre en silla de ruedas y su hija con discapacidad visual encontró una camioneta estacionada en una zona para personas con problemas de movilidad.

Al increpar al personal del local, estos le comentaron que era la camioneta del gerente, quien luego bajó y le dijo que “si no me gusta, me retire”.

Ante esta denuncia, La Panka anunció a través de sus redes sociales el cierre de su local en la Costa Verde.

“Habiendo tomado conocimiento hace unos momentos que uno de nuestros locales franquiciados , el local de La Costa Verde , La Panka Bordemar , ha incurrido en actos discriminatorios y prepotentes por parte de su gerente el Sr Jorge Manuel Mendoza Ríos en contra de una familia que iba a almorzar a dicho local , la marca LA PANKA se solidariza de forma absoluta con el denunciante e informamos que tomaremos las medidas necesarias para que sean sancionados de la manera más ejemplar posible por todas las autoridades correspondientes, además de resolverles el contrato de franquicia“, se lee en una parte del comunicado.

Tras las acusaciones, Jorge Mendoza, gerente y fundador del restaurante La Panka, el que fue directamente cuestionado por discriminación salió a defenderse en una entrevista con RPP.

“En ningún momento les dije que se fueran. El señor, altaneramente, me dijo ‘sabes que tienes que mover tu carro’. Ellos ya habían ingresado, pero el señor estaba completamente ofuscado. A la señorita que estaba en la puerta le dije ‘hazlos pasar’ (...) me apena que esta señora haya pasado por esto”, aseguró Mendoza.

Mendoza Ríos detalló que cuenta con pruebas que respalda lo que dice.