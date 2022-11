El cantante de cumbia John Kelvin seguirá en libertad luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima declarara inadmisible un recurso de casación presentada por la abogada de Dalia Durán. En este documento legal se buscaba que el artista retorne a prisión y cumpla con su sentencia de 21 años de cárcel.

Claudia Zumaeta, abogada de Dalia Durán, presentó el recurso de casación. “Lamentablemente este recurso se basa en analizar errores que hayan habido de forma y no de fondo. Lo que determinó la cuarta sala penal de apelaciones es que nosotros estamos pidiendo que se revalúe esta sentencia y que por lo tanto para ellos, no se debe pronunciar esta sala de fondo sino en elementos de forma por lo cual no es congruente y lo declaran inadmisible”, señaló la abogada al programa Magaly TV La Firme.

El programa de Magaly TV también publicó una foto de la cubana Dalia Durán junto a John Kelvin, ambos almorzando y tomándose una copa de vino tras haberse reunido en un centro de conciliación.

“Si hoy es un día triste para ti, para mí y para todas las mujeres del país porque la Corte Superior ha declarado inadmisible el recurso de casación que tu abogada presentó en tu nombre”, expresó la presentadora de espectáculos.

Como se recuerda, John Kelvin fue hallado culpable de delitos de agresiones en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, y de violación sexual agravada en contra de la madre de sus hijos.

Además, el Poder Judicial le impuso al cantante una reparación civil de S/ 10,000 en favor de la víctima y la obligatoriedad para el sentenciado de asistir a una terapia.

